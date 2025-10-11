Confiança Supermercados vai sortear carros, vales-compra e volta com os selinhos em campanha de fim de ano
Tradicional ação promocional distribuirá prêmios milionários para 515 clientes
Agora é oficial. Foi dada a largada para a nova campanha de fim de ano da rede Confiança Supermercados. Com o nome de “Milhões em Descontos e Prêmios pra Você”, a iniciativa vai sortear 5 Volkswagen Tera zero quilômetro, além de 510 vales-compra no valor de R$ 1.000,00 cada.
A campanha “Juntou Selinhos, Ganhou Descontos”, em parceria com a Masterchef®, se junta a essa grande ação com uma coleção de refratários e uma linda caçarola. Para participar é necessário estar cadastrado no Clube de Vantagens Cliente Confiança (www.clienteconfianca.com.br). A ação será realizada em todas as lojas da rede nas cidades de Bauru, Sorocaba, Marília, Botucatu, Jaú e Pederneiras.
Juntou Selinhos, Ganhou Descontos!
Nessa nova campanha de selinhos, os clientes podem resgatar seus itens com descontos incríveis. São sete refratários Masterchef®, entre eles, conjunto de 2 ramekin, refratário quadrado (25,5cm), conjunto com 2 tapa dishes, refratário redondo (28cm), refratário retangular (32cm), refratário quadrado (29cm) e refratário retangular (39cm). E o item mais que especial fica com a caçarola de ferro de 24cm.
Para participar é simples e tem a mesma mecânica da campanha das facas: a cada R$ 30,00 em compras (não acumulativas), o cliente cadastrado ganha 1 selo para ser colado na cartela. Assim que preencher o número de selinhos correspondentes aos refratários ou a caçarola, já é possível realizar a troca com um grande desconto no valor. Compras no site também recebem os selinhos na entrega dos produtos. E utilizando o Confypay nos pagamentos das compras a partir de trinta reais, o consumidor ganha 1 selinho extra.
Para realizar a troca, é necessário que todos os selos estejam na mesma cartela. É importante saber que cada cartela somente poderá ser usada para trocar um produto. Então se quiser completar a coleção, será necessária 1 cartela para cada um dos 7 refratários ou uma para a caçarola. Vale lembrar que o cliente deve identificar seu CPF na hora de passar nos caixas de atendimento. Datas de entrega doa selinhos e troca dos produtos no site www.clienteconfianca.com.br.
Carros e Vales-Compra
Já para concorrer aos 5 carros Volkswagen Tera zero quilômetro e aos 510 vales-compra no valor de R$ 1.000,00 cada, o cliente precisa estar cadastrado no Clube de Vantagens Cliente Confiança. E a cada R$ 50,00 reais em compras de produtos parceiros que serão identificados com uma etiqueta de preço verde, tanto nas lojas quanto no site, será gerado um “Número da Sorte”, além de ganhar 1 selo extra para campanha Juntou Selinhos, Ganhou Descontos. Os sorteios serão realizados no dia 17 de janeiro de 2026.
Lembrando que quando passar no caixa é necessário informar seu CPF ao operador. Para quem ainda não tem o cadastro, basta acessar o site www.clienteconfianca.com.br e realizar um cadastro único. Os sorteios serão realizados pela extração da loteria federal.
Serviço
A promoção “Milhões em Descontos e Prêmios pra Você” do Confiança Supermercados é válida para todas as lojas da rede nas cidades de Bauru, Sorocaba, Marília, Jaú, Pederneiras e Botucatu, além das compras feitas pelo site. Os sorteios serão realizados pela extração de resultado da Loteria Federal. Para mais informações e regulamento completo acesse www.clienteconfianca.com.br.