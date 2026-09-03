Congresso celebra 20 anos da ACIB FIC Brasile com gastronomia italiana em São Roque Evento será realizado nos dias 7 e 8 de setembro, no Castelo de São Roque, e deve reunir cerca de 500 participantes

Foto: Divulgação

A Associação dos Cozinheiros Italianos no Brasil (ACIB FIC Brasile) comemora, em 2026, 20 anos de atuação no país. Para marcar a data, a entidade promove o Congresso ACIB FIC Brasile 2026, nos dias 7 e 8 de setembro, no Castelo de São Roque, em São Roque (SP).

Com o tema “Imigração e Italianidade”, o evento terá atividades voltadas à gastronomia e à cultura italiana, com aulas-show de chefs, palestras, apresentações culturais, rodas de conversa e experiências gastronômicas.

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A programação também inclui um jantar de gala e um almoço medieval. Entre os assuntos abordados estarão as influências das regiões italianas do Vêneto, Lombardia, Campânia, Calábria e Sicília na formação da cultura brasileira.

A organização espera reunir cerca de 500 participantes, entre chefs, cozinheiros, gestores de alimentos e bebidas, estudantes, jornalistas e outros profissionais do setor.

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Serviço

Congresso ACIB FIC Brasile 2026

Data: 7 e 8 de setembro de 2026

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Local: Castelo de São Roque – São Roque (SP)

Inscrições: Sympla – Congresso ACIB 2026

Para associados da ACIB FIC Brasile, a participação é gratuita, mediante inscrição. Para não associados, o investimento é de R$ 550, mais taxas da plataforma.