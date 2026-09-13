Consulado de Portugal oferece serviços consulares em Bauru
Atendimento será realizado entre os dias 14 e 16 de setembro para portugueses e luso-brasileiros da região
Moradores de Bauru e região poderão contar com atendimento do Consulado Geral de Portugal em São Paulo entre os dias 14 e 16 de setembro. A ação faz parte do programa Permanência Consular, que leva serviços consulares a cidades do interior para facilitar o acesso de portugueses e luso-brasileiros que vivem longe da capital.
Entre os serviços disponíveis estão a emissão do Cartão de Cidadão, emissão de passaporte e entrega de pedido de nacionalidade.
O atendimento será realizado das 9h às 16h30, na sede administrativa da Associação Beneficente Portuguesa de Bauru, localizada na Rua Rio Branco, 13-28.
Atendimento precisa ser agendado
Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo e-mail pc.saopaulo@mne.pt.
Somente serão atendidas pessoas que tiverem o agendamento confirmado pelo Consulado. Quem não receber a confirmação deve considerar que não conseguiu uma vaga.
Após a confirmação, o solicitante receberá as orientações sobre os documentos necessários para realizar o serviço.
A Permanência Consular utiliza equipamentos que permitem a coleta de fotografia, assinatura e impressão digital, possibilitando a realização de procedimentos que normalmente são feitos na sede do Consulado.