Consulado de Portugal oferece serviços consulares em Bauru Atendimento será realizado entre os dias 14 e 16 de setembro para portugueses e luso-brasileiros da região

Moradores de Bauru e região poderão contar com atendimento do Consulado Geral de Portugal em São Paulo entre os dias 14 e 16 de setembro. A ação faz parte do programa Permanência Consular, que leva serviços consulares a cidades do interior para facilitar o acesso de portugueses e luso-brasileiros que vivem longe da capital.

Entre os serviços disponíveis estão a emissão do Cartão de Cidadão, emissão de passaporte e entrega de pedido de nacionalidade.

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O atendimento será realizado das 9h às 16h30, na sede administrativa da Associação Beneficente Portuguesa de Bauru, localizada na Rua Rio Branco, 13-28.

Atendimento precisa ser agendado

Para ser atendido, é necessário fazer agendamento prévio pelo e-mail pc.saopaulo@mne.pt.

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Somente serão atendidas pessoas que tiverem o agendamento confirmado pelo Consulado. Quem não receber a confirmação deve considerar que não conseguiu uma vaga.

Após a confirmação, o solicitante receberá as orientações sobre os documentos necessários para realizar o serviço.

A Permanência Consular utiliza equipamentos que permitem a coleta de fotografia, assinatura e impressão digital, possibilitando a realização de procedimentos que normalmente são feitos na sede do Consulado.