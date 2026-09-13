Evento em Bauru discute recuperação de créditos empresariais Encontro gratuito será realizado na próxima quarta-feira (16) e terá palestra sobre identificação e recuperação de valores

Um encontro em Bauru vai discutir alternativas para que empresas identifiquem e recuperem créditos que ainda podem estar disponíveis. A atividade será realizada no dia 16 de setembro, às 9h, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB), na rua Agenor Meira, 9-10, no Centro da cidade.

Com o tema “Créditos que pareciam perdidos podem voltar para o caixa da sua empresa”, o encontro terá a participação de Ary Russo, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP).

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Durante a apresentação, serão abordadas possibilidades de identificação e recuperação de valores que as empresas podem ter direito a receber. A proposta é apresentar aos participantes informações sobre o assunto e caminhos que podem ser avaliados na gestão financeira dos negócios.

O evento é gratuito e aberto a empresários e gestores, mas é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo site da ACIB: www.acib.org.br/cafe.