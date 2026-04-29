Copa Brasil de Canoagem Slalom e Caiaque Cross de 2026 acontecerá em Piraju A competição acontecerá entre os dias 30 de abril a 03 de maio

Copa Brasil de Canoagem Slalom em Piraju

A edição de 2026 da Copa Brasil de Canoagem Slalom e Caiaque Cross acontecerá na Estância Turística de Piraju/SP. O Município da Estância Turística de Piraju juntamente com a Confederação Brasileira de Canoagem tem o prazer de sediar a competição entre os dias 30 de abril a 03 de maio de 2026.

Slalom de Piraju é o celeiro de grandes competidores e atletas olímpicos como Pepe Gonçalves, além de sediar campeonatos internacionais.

O evento é aberto para todos na Estância Turística de Piraju, que é conhecida pelo belo espírito esportivo e hospitaleiro. A prefeitura indica que todos fiquem ligados nas redes da cidade para acompanhar todas as notícias deste grande evento.