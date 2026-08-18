Corrida de rua reúne atletas em Sorocaba no dia 23 de agosto Segunda etapa da Sorocaba Run Series terá percursos de 4 km, 8 km e 12 km, com largada e chegada no Parque das Águas

Foto: Divulgação

Sorocaba recebe no próximo domingo (23) a segunda etapa da Sorocaba Run Series. A corrida será realizada no Parque das Águas “Maria Barbosa Silva”, com largada e chegada no local, e terá três opções de percurso: 4 km, 8 km e 12 km.

A proposta da etapa é oferecer diferentes distâncias para corredores com níveis variados de experiência. A organização também prevê premiação para as categorias participantes nas três modalidades, com cerca de 160 troféus.

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O evento faz parte de um circuito de corridas realizado ao longo do ano na cidade. A ideia é oferecer distâncias diferentes em cada etapa, permitindo que os participantes possam escolher novos desafios conforme avançam nas provas.

A programação também contará com atividades relacionadas à corrida de rua e estrutura para receber os participantes e o público que acompanhará a competição.