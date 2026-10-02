Crianças de 6 a 13 anos participam de experiência de empreendedorismo em Bauru Atividade gratuita será realizada em 17 de outubro e propõe desafios em equipe para estimular criatividade e resolução de problemas

Crianças de 6 a 13 anos poderão participar, no dia 17 de outubro, de uma experiência voltada ao empreendedorismo em Bauru, no interior de São Paulo. A atividade será realizada na sede da Lidera Skills e terá entrada gratuita.

Durante o encontro, os participantes serão divididos em equipes e terão que encontrar soluções para um problema utilizando recursos limitados. A proposta é estimular a criatividade, o planejamento e a capacidade de tomar decisões em grupo.

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As crianças também serão incentivadas a dividir tarefas, negociar escolhas e apresentar suas ideias aos colegas. A atividade utiliza uma metodologia baseada na aprendizagem prática.

Segundo a organização, a experiência busca apresentar conceitos relacionados ao empreendedorismo de forma lúdica e participativa, além de desenvolver habilidades como colaboração, comunicação e resolução de problemas.

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Serviço

Empreendedor por um DiaData: 17 de outubro de 2026

Público: crianças de 6 a 13 anos

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Local: Lidera Skills — Rua Araújo Leite, 34-45, Bauru (SP)

Inscrições e informações: WhatsApp (14) 99882-4336

Instagram: @lidera.skills