DAE anuncia rodízio de água para bairros atendidos pelo Rio Batalha a partir desta quinta-feira Bauruenses vão sofrer, mais uma vez, com problema crônico de falta de água Record Paulista|Do R7 25/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h20 )

O bauruense vai sofrer novamente com a falta de água. Problema histórico, não resolvido há décadas, está se repetindo novamente.

Segundo o DAE, devido à baixa vazão do Rio Batalha provocada pela estiagem prolongada, vai ser implantado um sistema de rodízio no abastecimento a partir das 00h desta quinta-feira (28). A medida emergencial é temporária e afetará exclusivamente os bairros atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA).

A decisão foi tomada após o nível da lagoa de captação atingir a marca de 2,39 metros nesta segunda-feira (25), muito abaixo do nível operacional ideal de 3,20 metros, sem previsão de chuvas para os próximos dias.

INVESTIMENTOS EM ABASTECIMENTO

A Prefeitura de Bauru se defende dizendo que o município tem realizado diversas ações nos últimos anos para reduzir a dependência do Rio Batalha, com abertura de novos poços, reservatórios e interligações. A dependência, que já foi superior a 40%, foi reduzida para 27% da população. As regiões da Vila Dutra e do Jardim Bela Vista deixaram de depender do Rio Batalha após investimentos da autarquia, e são atualmente totalmente abastecidas por poços.

Além disso, o Programa ‘Água de Todos’, lançado pela Prefeitura de Bauru e DAE, vai investir R$ 64,5 milhões para melhorar o abastecimento e reduzir ainda mais a dependência do Rio Batalha, para 12,5% da população – as regiões da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial serão totalmente abastecidas por poços após a realização dos investimentos. O programa será viabilizado em partes com recursos da autarquia, e por R$ 40 milhões em financiamento com a Caixa. O projeto de lei que permite o financiamento está na pauta da sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira.

RODÍZIO

O contingenciamento em vigor a partir desta quinta-feira funcionará em um sistema de rodízio 24h x 24h (24 horas com abastecimento por 24 horas sem). A população atendida pela ETA foi dividida em dois grandes grupos, que receberão água em dias alternados durante o rodízio, conforme a programação abaixo:

Grupo 1 (Azul): Região da Vila Independência, Jardim Ouro Verde e Parque dos Sabiás

Dias com abastecimento: quinta-feira (28), sábado (30), segunda-feira (1) e assim sucessivamente.

Grupo 2 (Amarelo): Região da Vila Falcão, Vila Alto Paraíso e Vila Industrial

Dias com abastecimento: sexta-feira (29), domingo (31), terça-feira (2) e assim sucessivamente.

A programação obedece a critérios técnicos e será suspensa assim que o nível do Batalha se recuperar. A autarquia esclarece que os bairros abastecidos por poços não fazem parte do rodízio. Contudo, a Região Central, Altos da Cidade, Vila Universitária e Jardim Infante Dom Henrique poderão apresentar instabilidade, pois são áreas que também recebem reforço do sistema Batalha/ETA.

USO RACIONAL E ATENÇÃO ÀS INSTALAÇÕES INTERNAS

O DAE alerta que o sistema de rodízio, com suas paradas e retomadas de abastecimento, pode expor fragilidades nas instalações hidráulicas internas dos imóveis. Por isso, este é um momento crucial para que os moradores verifiquem suas residências em busca de vazamentos ocultos, torneiras pingando ou válvulas de descarga desreguladas. Um pequeno vazamento, em um cenário de escassez, representa uma perda significativa da água que está reservada na caixa d’água.

Além disso, a colaboração da população no consumo consciente é o que garante a eficácia do contingenciamento. Quando um setor tem seu abastecimento liberado, a água precisa encher novamente toda a rede de distribuição. Um consumo excessivo e simultâneo pode impedir que a água chegue com pressão suficiente a todos os imóveis, especialmente os localizados em pontos mais altos.

É importante ressaltar que a normalização do abastecimento no início de cada ciclo não é imediata. Após a manobra de liberação, são necessárias algumas horas para a recuperação dos níveis dos reservatórios e a pressurização das redes. Por isso, as trocas entre os grupos serão sempre realizadas durante a madrugada, período de menor consumo.

O DAE reforça a necessidade de economia de água por parte de todos, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal. Ao usar a água de forma estritamente racional, cada cidadão contribui para que a distribuição seja mais equilibrada e para que todos os vizinhos do seu setor sejam efetivamente abastecidos durante o período programado.

Em casos emergenciais de falta de água, o abastecimento via caminhão-pipa pode ser solicitado à Seção de Atendimento ao Público do DAE através do 0800 771 0195, que atende chamadas de telefone fixo e celular todos os dias, inclusive domingos e feriados.

Lista geral dos bairros atendidos pelo sistema ETA/Batalha

GRUPO 1 (Azul): Jardim Ana Lúcia, Jardim Central, Jardim Esplanada, Jardim Eugenia, Jardim Ferraz, Jardim Gaivota, Jardim Jandira, Jardim Noroeste, Jardim Ouro Verde, Jardim Shangri-Lá, Jardim Solange, Jardim Terra Branca, Jardim Vitória, Mutirão Jardim Ouro Verde, Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira, Parque Fortaleza, Parque São Joaquim, Residencial Parque das Andorinhas, Residencial Parque dos Sabiás, Residencial Parque Granja Cecília A, Residencial Parque Granja Cecília B, Residencial Quinta Ranieri, Vila Bernardino Prates, Vila Carvalho, Vila D’Aro, Vila Falcão (parte), Vila Independência, Vila Ipiranga, Vila Maria, Vila Nipônica, Vila Nova Nipônica, Vila Nova Paulista, Vila Nova Santa Ignez, Vila Nove de Julho, Vila Paulista, Vila Popular, Vila Razuk, Vila Santa Ignez, Vila Santista, Vila São Francisco, Vila São João do Ipiranga, Vila Tentor.

GRUPO 2 (Amarelo): Bosque da Saúde, Chácaras Cornélias, Jardim Aracy, Jardim Brasília, Jardim Celina, Jardim Dalila, Jardim de Allah, Jardim Faria, Jardim Jussara, Parque Alto da Boa Vista, Parque Jandaia, Parque Real, Parque São João, Parque Viaduto, Residencial Doutor Manoel Lopes, Vila Alto Paraíso, Vila Bela, Vila Dante Alighieri, Vila Falcão (parte), Vila Giunta, Vila Industrial, Vila Martha, Vila Nova Celina, Vila Pacífico, Vila Pacífico 2, Vila Paraíso, Vila Pelegrina, Vila Rocha, Vila Santa Terezinha, Vila Souto.