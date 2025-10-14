De Marília para o mundo: Pituco, o cão-herói, inspira livros, quadrinhos, políticas públicas e aulas internacionais Adotado durante a pandemia, cãozinho ultrapassou a vida real e se tornou símbolo de amor, cuidado, fidelidade e respeito aos animais.

Pituco, o cão-herói de Marília, conquistou o coração da população e do Brasil ao inspirar histórias em quadrinhos premiadas, um livro contemplado por programa federal de cultura e políticas públicas municipais voltadas à causa animal. Mais do que um pet, Pituco representa afeto, lealdade e compromisso social, levando o nome de Marília ao cenário nacional e até internacional.

Adotado em 2020 pelo publicitário e cartunista Tiago de Moraes das Chagas, Pituco rapidamente se tornou parte essencial da família e, pouco depois, inspiração criativa. Sua trajetória ultrapassou o cotidiano doméstico para se transformar em símbolo de empatia e responsabilidade, inspirando livros, quadrinhos, campanhas e ações públicas que projetam Marília como cidade referência no cuidado e respeito aos animais.

O cão é protagonista das HQs Radius, publicadas pela Mustache Comics, que apresentam uma Marília futurista e repleta de elementos da cultura brasileira. Nas histórias, Pituco simboliza coragem, companheirismo e fidelidade, valores que ecoam também fora das páginas.

A série conquistou importantes prêmios nacionais: o primeiro volume, lançado em 2022, recebeu os prêmios Oscar Schrappe Sobrinho e Fernando Pini; o segundo, lançado em 2024, foi novamente premiado com o Oscar Schrappe e o Dia do Super-Herói Brasileiro, na categoria Júri Popular; e o terceiro volume, também de 2024, encerrou o primeiro arco narrativo com grande repercussão.

Em 2025, Tiago de Moraes das Chagas e Ramon Barbosa Franco lançaram o livro Quatro Patas: A História de Pituco, obra que mistura memória e emoção para narrar a trajetória do cão que transformou uma família e inspirou uma cidade. Produzido com apoio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB) e da Prefeitura de Marília, o projeto reforça o valor cultural e educativo da causa animal. O evento de lançamento arrecadou mais de 75 quilos de ração para a ONG Amor Animal, e o livro hoje integra acervos de escolas e bibliotecas públicas, alcançando novas gerações de leitores.

O impacto da história foi tão grande que, em 2025, a Prefeitura de Marília oficializou Pituco como mascote da causa animal do município, em ação promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos.

O secretário Mário Rui Andrade de Moura destacou que a escolha de um cão real como símbolo aproxima a população da causa. Entre as ações inspiradas pela iniciativa estão o programa de educação pet nas escolas municipais, voltado a ensinar crianças sobre cuidado e respeito aos animais, e a criação do Parque Pet Pituco, proposta apresentada pela vereadora Professora Daniela e apoiada pelo vereador Dr. Elio Ajeka, pelo prefeito Vinícius Camarinha e pelo vice-prefeito Rogerinho.

A influência de Pituco vai muito além da cultura e da política pública. Sua trajetória já mobilizou campanhas de solidariedade em prol de ONGs locais, inspirou crianças como Antônio Neto, de apenas nove anos, a escrever suas primeiras histórias, e chegou à música, com o Duo Juriti lançando a canção “Pituco” em sua homenagem.

O sucesso atravessou fronteiras. Na Argentina, a professora Jessica Juroczko utiliza o livro Quatro Patas e as HQs Radius em aulas de língua portuguesa, transformando Pituco em um verdadeiro embaixador cultural. O reconhecimento internacional abriu caminho para a tradução das obras para o espanhol, ampliando ainda mais o alcance de sua mensagem de amor e respeito.

O publicitário e cartunista Tiago de Moraes das Chagas, fundador da Mustache Marketing e da Mustache Comics, é o tutor e criador que transformou a convivência com Pituco em um legado cultural.

Morador de Marília, Tiago uniu criatividade, empreendedorismo e afeto em projetos que colocaram a cidade no mapa da cultura nacional e internacional, por meio da arte e da causa animal.

De cão de estimação a herói popular, Pituco prova que a verdadeira força dos heróis nasce da vida real. Hoje, ele é símbolo de amizade, amor, cidadania e responsabilidade social, inspirando gerações e levando o nome de Marília para o mundo.

Pituco é mascote oficial da Prefeitura de Marília para campanhas da causa animal; tem um livro publicado com apoio do PNAB e três HQs premiadas nacionalmente; acumula quatro premiações nacionais de design gráfico e cultura; inspirou uma música oficial lançada pelo Duo Juriti; e foi tema de exposições culturais, arrecadações beneficentes e ações educativas.

Sua história já chegou às escolas, às universidades, à imprensa nacional e, agora, às salas de aula de outro país.

A trajetória de Pituco demonstra que heróis podem nascer da vida real. De amigo fiel a personagem querido, de símbolo cultural a mascote oficial do município, ele representa amor, cuidado, amizade e cidadania — um legado vivo que une famílias, inspira novas gerações e projeta Marília no cenário nacional e internacional da cultura e da causa animal.

Mais informações estão disponíveis no site oficial www.radiushero.com.br e no perfil de Instagram @radiushero.