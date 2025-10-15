Delegado usa bicicleta para prender homem investigado por tráfico de drogas Ocorrência foi em Igaraçu do Tietê e chamou a atenção pela perseguição inusitada

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas, em Igaraçu do Tietê, nesta terça-feira (14 de outubro). Porém, o que chamou a atenção foi a maneira como a prisão foi efetuada.

O delegado Guilherme Gatto usou uma bicicleta para prender o suspeito. Ele cumpria mandado de busca e apreensão expedida pela Justiça no bairro CDHU e tentou fugir.

O homem pulou muros e telhados e só foi alcançado quando o delegado pegou uma bicicleta enquanto ele corria pelas ruas.

Na casa dele, a polícia apreendeu três porções grandes de cocaína, com 867 gramas; 36 pinos, com 29 gramas da mesma droga; dois sacos grandes com pinos vazios, usados também para embalar cocaína, além de R$ 600, em dinheiro, valores levantados mediante venda de entorpecentes, além de um celular.

O investigado foi autuado em flagrante por tráfico e desobediência. Ele passou por exame médico na upa de Igaraçu do Tietê e, na sequência, recolhido à Cadeia de Jaú, onde aguarda audiência de custódia.