Desembargador Corregedor do TJ-SP vai ministrar palestra no Cioeste Francisco Eduardo Loureiro vai falar sobre vários temas, entre eles regularização fundiária Record Paulista|Do R7 11/09/2025 - 15h41 (Atualizado em 11/09/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Desembargador Corregeador do TJ-SP, Francisco Eduardo Loureiro, vai ministrar palestra no próximo dia 26 de setembro no Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo).

O evento vai acontecer na sede do consórcio, em Alphaville, na Grande São Paulo.

“A Regularização Fundiária é um caminho concreto para tornar o direito à moradia uma realidade”. Esse é um dos tópicos da palestra, que já foi ministrada em alguns lugares do país.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

‌



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@cioeste.com.br.

SAIBA MAIS SOBRE O DESEMBARGADOR

‌



Nasceu na capital paulista em 1959. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1982. No ano de 1985 assumiu o cargo de juiz substituto na 3ª Circunscrição Judiciária, com sede em Santo André.

Divulgação

Ao longo da carreira, também atuou nas comarcas de Cândido Mota, Franco da Rocha e na Capital, sendo removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau no ano de 2005, promovido a desembargador do TJSP em 2011. Foi vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura no biênio 2016/2017 e diretor no biênio 2018/2019.