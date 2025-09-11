Desembargador Corregedor do TJ-SP vai ministrar palestra no Cioeste
Francisco Eduardo Loureiro vai falar sobre vários temas, entre eles regularização fundiária
O Desembargador Corregeador do TJ-SP, Francisco Eduardo Loureiro, vai ministrar palestra no próximo dia 26 de setembro no Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo).
O evento vai acontecer na sede do consórcio, em Alphaville, na Grande São Paulo.
“A Regularização Fundiária é um caminho concreto para tornar o direito à moradia uma realidade”. Esse é um dos tópicos da palestra, que já foi ministrada em alguns lugares do país.
Clique aqui para fazer a sua inscrição.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@cioeste.com.br.
SAIBA MAIS SOBRE O DESEMBARGADOR
Nasceu na capital paulista em 1959. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1982. No ano de 1985 assumiu o cargo de juiz substituto na 3ª Circunscrição Judiciária, com sede em Santo André.
Ao longo da carreira, também atuou nas comarcas de Cândido Mota, Franco da Rocha e na Capital, sendo removido ao cargo de juiz substituto em 2º Grau no ano de 2005, promovido a desembargador do TJSP em 2011. Foi vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura no biênio 2016/2017 e diretor no biênio 2018/2019.