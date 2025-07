Dois Córregos: Festival de Inverno promeve arte, cultura e solidariedade Ingresso para o evento, dia 12 de julho, pode ser trocado por um cobertor novo Record Paulista|Do R7 03/07/2025 - 09h52 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h52 ) twitter

O frio está chegando… e com ele, uma das noites mais esperadas do ano em Dois Córregos.

O 3º Festival de Inverno acontece no próximo dia 12 de julho, no Centro de Eventos “Orídio Maziero”, e você é nosso convidado especial para viver uma noite de arte, cultura e solidariedade!

Com uma programação emocionante, o evento reunirá talentos locais e o grande show do cantor BIAFRA, ícone da música brasileira, que promete embalar o público com sucessos que marcaram gerações.

🎟️ ENTRADA SOLIDÁRIA

‌



Para garantir seu ingresso, basta doar 1 cobertor novo.

📌 Cada doação vale 1 ingresso individual

‌



⚠️ Limite de até 4 ingressos por CPF

📍 PONTOS DE TROCA DE INGRESSOS:

‌



✅ Memorial Mokoi Yembú

📍 Alameda Prof. Dr. Carlos Eduardo Francischone, 95 - Jardim Marina

🕘 Segunda a sexta, das 8h às 11h e das 12h às 17h

✅ Paço Municipal

📍 Praça Francisco Simões, s/n - Centro

🕘 Segunda a sexta, das 7h às 17h

✅ Vila Gastronômica

📍 Av. João Zago, 305 - Centro

🕘 Terça a domingo, das 19h às 22h

🌟 PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

🕖 19h00 - Estação Dance & Fit apresenta:

🎭 “Arte e Dança”

Espetáculo vibrante com jovens talentos locais, unindo ritmo, expressão corporal e emoção em uma performance cativante.

🕢 19h30 - Geisa, Le Ferreira e João Cleber apresentam:

🎹 “Tons Entre Nós - Piano e Voz”

Um trio de artistas de Dois Córregos e região que vai emocionar o público com interpretações delicadas e harmoniosas.

🕘 21h00 - Show com BIAFRA

🎤 Um dos grandes nomes da MPB ao vivo em Dois Córregos! Prepare-se para cantar junto sucessos como “Sonho de Ícaro”, “Te Amo” e tantos outros clássicos inesquecíveis!

🍽️ E MAIS: estrutura coberta, praça de alimentação, acessibilidade em Libras e estacionamento gratuito.