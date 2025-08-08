Eliana Moreira lança livro“Acelera Pólis: Guia Prático de Desenvolvimento Econômico e Social” Publicação da Editora Senac mostra como autora conseguiu atrair mais de 150 empresas para diversas cidades paulistas Record Paulista|Do R7 08/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h15 ) twitter

A saltense Eliana Moreira, especialista em Gestão Pública, criadora de um método inédito no país para atração de empresas a municípios de todos os portes, lançou na quinta-feira, dia 7 de agosto, em evento do Senac de Salto, a sua obra “Acelera Pólis: Guia Prático de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Livro pode ser comprado na internet

Com presença de aproximadamente 120 pessoas permitiu aos convidados da região e das cidades onde Eliana atua ou já atuou, acesso à obra com sua metodologia comprovada de trabalho, que tem ajudado municípios a se transformarem a partir da atração de investidores e da geração de empregos como propulsores de uma transformação social em cadeia que transforma a cidade e a vida de seus habitantes. Para sempre.

O método transformou-se na missão de vida e profissional de Eliana Moreira, de ajudar gestores a levarem desenvolvimento econômico para suas cidades, através de suas consultorias, mentorias e cursos online.

A autora também mostra no livro como conseguiu atrair mais de 150 empresas para diversas cidades paulistas, que juntas geram mais de 11 mil novos empregos diretos.

. Conheça mais do trabalho de Eliana e como adquirir o livro em seu site: https://elianamoreira.com.br/

Onde encontrar o livro?

Editora Senac

https://www.editorasenacsp.com.br/livro/acelera-polis-desenvolvimento-economico-social

Amazon

https://www.amazon.com.br/Acelera-p%C3%B3lis-pr%C3%A1tico-desenvolvimento-econ%C3%B4mico/dp/8539646870