Eliana Moreira lança livro“Acelera Pólis: Guia Prático de Desenvolvimento Econômico e Social”
Publicação da Editora Senac mostra como autora conseguiu atrair mais de 150 empresas para diversas cidades paulistas
A saltense Eliana Moreira, especialista em Gestão Pública, criadora de um método inédito no país para atração de empresas a municípios de todos os portes, lançou na quinta-feira, dia 7 de agosto, em evento do Senac de Salto, a sua obra “Acelera Pólis: Guia Prático de Desenvolvimento Econômico e Social”.
Com presença de aproximadamente 120 pessoas permitiu aos convidados da região e das cidades onde Eliana atua ou já atuou, acesso à obra com sua metodologia comprovada de trabalho, que tem ajudado municípios a se transformarem a partir da atração de investidores e da geração de empregos como propulsores de uma transformação social em cadeia que transforma a cidade e a vida de seus habitantes. Para sempre.
O método transformou-se na missão de vida e profissional de Eliana Moreira, de ajudar gestores a levarem desenvolvimento econômico para suas cidades, através de suas consultorias, mentorias e cursos online.
A autora também mostra no livro como conseguiu atrair mais de 150 empresas para diversas cidades paulistas, que juntas geram mais de 11 mil novos empregos diretos.
. Conheça mais do trabalho de Eliana e como adquirir o livro em seu site: https://elianamoreira.com.br/
Onde encontrar o livro?
Editora Senac
https://www.editorasenacsp.com.br/livro/acelera-polis-desenvolvimento-economico-social
Amazon
https://www.amazon.com.br/Acelera-p%C3%B3lis-pr%C3%A1tico-desenvolvimento-econ%C3%B4mico/dp/8539646870