Estado de São Paulo registra mais de 500 mil novas empresas em 12 meses Só na região de Bauru, foram abertas mais de 8 mil empresas Record Paulista|Do R7 15/07/2025 - 11h30 (Atualizado em 15/07/2025 - 11h30 )

O Estado de São Paulo registrou a abertura de 504.766 empresas entre maio de 2024 e abril de 2025, de acordo com levantamento da Fundação Seade baseado em dados do CNPJ da Receita Federal.

Neste período, apenas na região de Bauru, foram registradas 8.343 novas empresas.

Em destaque, o setor de serviços, que concentrou 350.506 empresas (69,4% do total no estado), seguido do comércio (102.974), construção civil (26.103), indústria (22.804) e agropecuária (2.379). A Região Metropolitana de São Paulo liderou a abertura de empresas no período, com 301.542 registros, o equivalente a quase 60% do total estadual. Na sequência, junto com Bauru, aparecem Campinas (66.130), Sorocaba (22.445), São José dos Campos (22.249), Santos (15.644), Ribeirão Preto (14.221) e São José do Rio Preto (13.882).

Somente no mês de abril de 2025, 31.514 empresas foram abertas no estado - número menor do que em março, quando foram criadas 36.308 empresas, o que representa uma queda de 13,2%.

Crescimento dos MEIs

No mesmo período de 12 meses, o estado também teve a formalização de 850.624 novos Microempreendedores Individuais (MEIs). Assim como no caso das empresas em geral, o setor de serviços liderou com 561.980 registros (66,1%), seguido por comércio (155.213), indústria (69.731), construção (59.888) e agropecuária (3.812).

A Região Metropolitana de São Paulo concentrou quase 50% dos novos MEIs, com 423.467 registros. Em seguida, destacaram-se as regiões de Campinas (133.097), São José dos Campos (47.578), Sorocaba (47.152), Santos (44.357), São José do Rio Preto (26.742), Ribeirão Preto (26.042) e Bauru (18.747).