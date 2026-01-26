Estão abertas as inscrições para o 4º Festival de Marchinhas de São Roque As inscrições estão oficialmente abertas e vão até o dia 28 de janeiro, convidando compositores e intérpretes da cidade e de todo o Brasil

O Carnaval 2026 está chegando e, com ele, a 4ª edição do Festival de Marchinhas, evento realizado pela Prefeitura de São Roque, através da sua Divisão de Cultura, e que irá animar os foliões da cidade e região, enquanto celebrar a tradição musical do carnaval.

As inscrições estão oficialmente abertas e vão até o dia 28 de janeiro, convidando compositores e intérpretes da cidade e de todo o Brasil, para contribuírem para a continuidade e alegria desta tradição musical tão querida.

Os interessados devem preencher o formulário pelo link: https://forms.gle/moZW1oHFjfdLmCBx6Todos os itens necessários estão disponíveis no regulamento presente no site da Prefeitura de São Roque e da Divisão de Cultura (aba “Arquivos Vinculados” nas respectivas notícias).

É importante ressaltar que o arquivo de áudio deve conter a música gravada na íntegra, com até 5 minutos de duração, sem a citação do nome do(s) autor(es). A gravação deve ser acessível em aparelhos particulares e ter qualidade que permita que os avaliadores ouçam a marchinha de forma clara.

A etapa de pré-seleção está marcada para o dia 29 de janeiro, quando serão escolhidas 12 músicas para a Fase Eliminatória. O resultado será divulgado nas redes sociais da Prefeitura a partir do dia 30 de janeiro.

O evento acontecerá no dia 07 de fevereiro, às 19h30, quando os participantes terão a oportunidade de apresentar suas músicas e animar a população, em um evento que será realizado na Brasital. As finalistas competirão no “Prêmio Povo”, para a marchinha mais votada pelo público, e pelos prêmios de 1º, 2º e 3º lugares, Melhor Intérprete e Caracterização Mais Criativa, avaliados por um júri técnico. Os critérios de avaliação incluem melodia, letra, apresentação, interpretação e arranjo. Também haverá a categoria Caracterização, que premiará a “Caracterização Mais Criativa”.

O evento contará com a distribuição de prêmios. Confira:

1º lugar (júri técnico) - R$ 2.500,00 + troféu2º lugar (júri técnico) - R$ 1.500,00 + troféu3º lugar (júri técnico) - R$ 1.000,00 + troféuMelhor Intérprete - R$ 500,00Prêmio Povo - R$ 500,00Caracterização Mais Criativa - R$ 500,00Participação (a todas as 12 classificadas) - R$ 200,00

Assim, convidamos a todos os artistas de todo o Estado para fazerem parte desta tradição tão bonita do Carnaval e que já tomou o coração de São Roque.