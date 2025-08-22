Evento em Bauru incentiva empreendedorismo para adolescentes Estudantes desenvolveram do zero uma empresa e agora vão expor um plano de negócios completo Record Paulista|Do R7 22/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 22/08/2025 - 17h05 ) twitter

Bauru recebe, no dia 26 de agosto, o evento “Do Milho ao Milhão”. A organização é da escola Lidera Skills, escola de empreendedorismo, inteligência emocional, finanças e liderança.

De acordo com os organizadores, esse evento é aberto ao público e tem como objetivo principal apresentar os projetos desenvolvidos pelos alunos da turma UPPER, com idades entre 14 e 17 anos.

Durante as oficinas de empreendedorismo, os estudantes criaram do zero uma empresa de pipoca gourmet, desenvolvendo um plano de negócios completo — desde análise de mercado, concorrência, precificação, marketing, até identidade visual e viabilidade financeira.

No evento, os participantes farão um pitch de vendas para uma banca de jurados, no estilo “Shark Tank”, que avaliará os projetos e escolherá os vencedores.

A programação também inclui apresentação da escola, coffee break e condições especiais para novas matrículas.

Mais informações podem ser obtidas pelo endereço: https://linktr.ee/lideraskills.