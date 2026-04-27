Ex-atendido da Apae Bauru é convocado para competição internacional de paranatação Luiz Fernando vai disputar medalhas em país da Europa

A convocação do nadador Luiz Fernando, conhecido como Nando, para a IDM Berlin 2026, na Alemanha, marca um novo passo na trajetória do atleta, que já foi atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bauru. Hoje no alto rendimento da paranatação, ele segue para uma competição internacional após anos de acompanhamento na instituição.

Nando foi atendido pela Apae Bauru entre 2018 e 2021, período em que passou pelo Centro Especializado em Reabilitação (CER) e também pela Oficina Ortopédica.

‌



Segundo a fisioterapeuta e supervisora de saúde Mariana Castilho Gomes, o acompanhamento foi realizado por uma equipe multiprofissional, com foco no desenvolvimento da autonomia.

“O plano terapêutico teve como prioridade estimular maior independência e participação nas atividades diárias, com ênfase no fortalecimento do tronco e dos membros superiores, considerados fundamentais para sua evolução funcional”, explica.

‌



De acordo com a profissional, durante o processo também foram indicadas órteses e cadeira de rodas com adaptações, até que o atleta conquistasse a autopropulsão. “A conquista ocorreu de forma significativa, permitindo ao usuário alcançar autonomia no manuseio do equipamento”, afirma.

Segundo Mariana, o trabalho desenvolvido pelo CER busca ampliar a participação das pessoas com deficiência no dia a dia. “A proposta terapêutica não se limita às habilidades funcionais, mas também trabalha a confiança e a independência, para que cada pessoa possa desenvolver ao máximo seu potencial”, destaca.

‌



Com a evolução no quadro, Nando recebeu alta da reabilitação e foi encaminhado para a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), onde passou a se dedicar à natação.

Para a equipe da Apae Bauru, esse momento faz parte de um processo contínuo. “Quando a reabilitação deixou de ser a principal necessidade, foi feito o encaminhamento para a ABDA. Isso mostra a importância de seguir buscando novos caminhos e oportunidades”, pontua Mariana.

‌



A mãe do atleta, Elizania Guerra Rodrigues, conta que recebeu a notícia da convocação com emoção.

“Fiquei muito feliz, emocionada porque é o sonho dele. Ele está em busca do sonho dele. Ele é um garoto muito esforçado, muito dedicado”, relata. Segundo ela, o resultado é fruto de uma rotina intensa. “Ele nada de segunda a sábado e é muito focado no que quer. Ele falou: ‘Mãe, eu vou conseguir’. E ele conseguiu”, afirma.

Elizania também destaca a importância da APAE Bauru nesse percurso. “A Apae ajudou muito ele. Ele era uma criança meio parada, depois que começou a ir na APAE, com a ajuda do pessoal, evoluiu bastante. Só tenho a agradecer ao pessoal da APAE, que ajudou muito ele”, diz.

Para ela, a conquista também serve de incentivo para outras pessoas. “Não é a deficiência que impede de realizar um sonho. É preciso lutar e não desistir”, afirma.

Para a equipe da Apae Bauru, histórias como a de Nando mostram o quanto o acompanhamento pode contribuir no desenvolvimento de cada pessoa. “Cada conquista representa também um estímulo para outros usuários e suas famílias acreditarem nas possibilidades de evolução e autonomia”, finaliza Mariana.