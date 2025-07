Expo Jahu 2025 mantém viva sua essência agropecuária Evento vai ter shows, mas também vai manter exposições diversas de ovinos, caprinos e cavalos, por exemplo Record Paulista|Do R7 29/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h54 ) twitter

A Expo Jahu reforça, a cada edição, seu compromisso com as raízes agropecuárias. Mesmo com uma programação de shows que reúne os maiores artistas do país, praça de alimentação completa, uma estrutura de referência regional e um rodeio de alto nível, a Feira preserva sua vocação original: valorizar a agropecuária e a economia regional. Em 2025, não será diferente.

Além das atrações musicais e esportivas, o público que visitar o Recinto da Expo Jahu poderá conferir uma série de exposições de destaque: ovinos, caprinos, cavalos da raça mangalarga, pôneis, canários, pássaros ornamentais, carros antigos, além de vitrines do comércio e da indústria local.

“Os shows e o rodeio são fundamentais para o sucesso da Expo Jahu, mas sem as exposições, a Feira não teria nascido. Na primeira edição, o foco estava nos equinos e bovinos. Hoje, representamos as mais diversas faces da economia regional. A festa conta, de certa forma, um pouco da nossa história econômica — e é por isso que fazemos questão de manter essa tradição”, afirma a organização do evento.

Entre as atrações mais aguardadas estão as exposições de cavalos mangalarga, com exemplares de criadores renomados, e de pôneis — sucesso entre o público infantil. Caprinos e ovinos, já consagrados na programação, também prometem encantar os visitantes.

A Expo Jahu é uma realização da Prefeitura Municipal de Jahu, com produção da Organização Estrela.

📅 Calendário de Exposições – Expo Jahu 2025

Exposição do Comércio e da Indústria (Sebrae): 08 a 17 de agosto

08 a 17 de agosto Exposição de Pássaros: 08 a 17 de agosto

08 a 17 de agosto Exposição de Pôneis: 14 a 17 de agosto

14 a 17 de agosto Exposição de Carros Antigos: 10 de agosto

10 de agosto Exposição de Ovinos e Caprinos: 08 a 10 de agosto

08 a 10 de agosto Exposição de Cavalos Mangalarga: 14 a 17 de agosto

14 a 17 de agosto Exposição Fazendinha: 08 a 17 de agosto

Serviço – Expo Jahu 2025

📍 Local: Recinto da Expo Jahu, Jahu (SP)

🗓️ Data: De 8 a 17 de agosto

🎟️ Ingressos: Pista para os shows do Luan Pereira (08/08) e Alexandre Pires (16-/08), Área VIP e Camarote Maravilhoso à venda em www.tycket.com.br

💼 Camarotes Corporativos: últimas unidades disponíveis

📌 Pontos físicos: Supermercados Ferracini e Jaú Serve