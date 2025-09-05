Festa das Nações 2025 começa neste fim de semana em Pirajuí Programação reúne cultura, gastronomia, música e entretenimento; festa acontece entre os dias 5 e 7 de setembro Record Paulista|Do R7 05/09/2025 - 11h21 (Atualizado em 05/09/2025 - 11h21 ) twitter

A cidade de Pirajuí já está em contagem regressiva para a Festa das Nações 2025, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município. A programação promete reunir música, tradição e lazer para toda a família, entre os dias 5 e 7 de setembro, na Praça Dr. Pedro da Rocha Braga.

A abertura acontece na sexta, dia 5, com desfile às 19h, seguido de apresentações musicais que animarão a noite: Léo e Lelles sobem ao palco, e logo após será a vez da Banda Santa Ifigênia.

No sábado, dia 6, a festa continua com o show da dupla Andrey e Rafael, seguido pela Banda Brasil 2000, garantindo diversão e música para todas as idades.

Encerrando a programação, no domingo (7), os apaixonados por automobilismo poderão prestigiar o Encontro de Carros Antigos, que acontece das 8h às 13h30.

Com uma proposta que une cultura, gastronomia, música e entretenimento, a Festa das Nações 2025 busca movimentar Pirajuí e região, reforçando o espírito de integração e tradição da cidade.

Festa das Nações 2025

Local: Praça Dr. Pedro da Rocha Braga

Datas: 5, 6 e 7 de setembro de 2025