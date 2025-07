Festa Julina de Araçoiaba da Serra promete dois dias de muita alegria, música e sabor Programação começa no dia 12 de julho Record Paulista|Do R7 04/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h48 ) twitter

A Praça Coronel Almeida será o ponto de encontro da diversão nos dias 12 e 13 de julho, quando Araçoiaba da Serra realiza a sua tradicional Festa Julina, reunindo famílias, amigos e visitantes em uma celebração cheia de cores, sabores e cultura popular.

A programação começa no sábado (12), a partir das 17h, e segue no domingo (13), a partir das 16h, com barracas típicas, apresentações culturais e shows musicais que prometem animar o público até o fim da noite.

Entre os destaques da festa, estão os shows das duplas Túlio e Gabriel e Maurício e Mauri, que sobem ao palco para encerrar as noites com muito sertanejo e animação.

Mas, antes disso, o público poderá prestigiar as quadrilhas e apresentações das escolas municipais de ensino infantil e fundamental, que prepararam números especiais para encantar a todos.

‌



A estrutura do evento conta com barracas organizadas por escolas, entidades e instituições da cidade.

‌



🍴 Delícias Típicas

· Pastel

‌



· Churrasquinho

· Mini-pizza

· Cachorro-quente

· Lanche de pernil

· Lanche de linguiça

· Fogazza (barraca do Fundo Social de Solidariedade)

· Milho-verde

· Caldo

· Bolos caseiros

· Doce de abóbora

· Arroz-doce

· Canjica

· Algodão-doce

· Pipoca

· Maçã do amor

· Espeto de morango com chocolate

· Fondue de frutas com chocolate

🥤 Bebidas

· Vinho-quente

· Quentão

· Chocolate quente

· Chá de amendoim

· Refrigerante

· Água

🎯 Diversão garantida

· Barraca da pescaria

· Boca do palhaço

· Jogos tradicionais

Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização, a festa também valoriza a cultura local, o trabalho das escolas e das instituições sociais, e ajuda a movimentar a economia da cidade.

Serviço

📍 Praça Coronel Almeida

📅 Dias 12 e 13 de julho

🕔 Sábado, a partir das 17h | Domingo, a partir das 16h

🎶 Shows: Túlio e Gabriel (dia 12) / Maurício e Mauri (dia 13)

🎭 Apresentações: Escolas de Ensino Infantil e Fundamental

🍽️ Barracas com comidas típicas, brincadeiras e muita animação!