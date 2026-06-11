Festa Julina de Sorocaba anuncia ingressos em dobro para o dia dos namorados Promoção é válida para todos os shows e setores, de 12h desta quinta (11) até 23h59 de sexta (12)

Em sua 45ª edição, a Festa Julina Beneficente de Sorocaba contará com atrações musicais, apresentações de stand up comedy, parque de diversões e muito mais. SECOM Sorocaba/Reprodução

Para celebrar o dia dos namorados, a organização da 45ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba vai presentar o público nesta quinta e sexta-feira: na compra de um ingresso para qualquer show da arena através do site julinadesorocaba.com.br, você ganha outro para o mesmo show e setor, totalmente de graça.

A promoção estará disponível a partir de 12h de quinta-feira, 11, até às 23h59 de sexta-feira, 12, exclusivamente pelo site, limitado a capacidade de cada setor. A promoção não é válida para as apresentações de stand up comedy.

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Sobre a Festa Julina

Promovida pela Afejubes, que é a Associação das Entidades Participantes da Festa Julina Beneficente de Sorocaba, com o apoio da Prefeitura, a 45ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família é considerada uma das maiores festas beneficentes do Brasil e receberá grandes atrações, de 8 de julho a 2 de agosto, no Paço Municipal, no Alto da Boa Vista.

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28 entidades assistenciais do município serão responsáveis por comandar as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas na Vila Gastronômica, que volta reestruturada e em novo formato, e o estacionamento. Além disso, a festa vai contar com um novo parque de diversões, o Morenos Park, um dos maiores e melhores parques itinerantes do país, com brinquedos radicais inéditos no evento, como Montanha Russa com looping e o radical ‘The King’.

Também estão confirmados shows de stand up comedy no Teatro Municipal, a volta do ‘Circo da Julina’, com apresentações gratuitas do Stankowich, ‘Mundo Infantil’, que é uma área totalmente dedicada à diversão das crianças, Rancho BBQ maior e com novas operações de alimentação e a tradicional arena com grandes shows nacionais, que pelo segundo ano consecutivo será coberta, completam a grandiosidade da edição de 2026 da festa.

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Segundo Letícia Hoffmann Castanho, presidente da Afejubes, além da diversão e do lazer das famílias, o objetivo solidário que move o evento é arrecadar fundos para os projetos sociais das entidades beneficentes participantes. O público da Festa Juliana, no ano passado, foi de aproximadamente 350 mil pessoas.

“A nossa expectativa é que a edição deste ano da Festa Julina Beneficente de Sorocaba supere a edição anterior em 30%, tanto em público, quanto em arrecadação de fundos para as entidades, que dependem da renda para os trabalhos executados durante todo o ano”, afirma Letícia.

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As 28 entidades beneficentes participantes são: Afejubes, Afissore, Apae, Asipeca, Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), Associação Criança Feliz, Associação Espírita Emanuel, Casa do Menor, Casa Nossa Senhora das Graças, Casa Transitória André Luiz, Cefas, Centro de Integração da Mulher, Conselho Central de Sorocaba de São Vicente de Paulo, Integrar, Instituto Atleta Cidadão, Lafid, Lar São Vicente de Paulo, Lions Club Sorocaba Leste, Momunes, Paróquia Medianeira, Paróquia São Bento, Paróquia São José do Cerrado, Paróquia São Luiz Gonzaga, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, Rotary Club Granja Olga, Rotary Club de Sorocaba, SOS e Transdoreso.

Atrações e Novidades

Os shows nacionais são a grande expectativa para a 45ª edição do evento. Com capacidade para cerca de 20 mil pessoas por dia, a arena de shows, que mais um ano será coberta, receberá a seguinte programação nas quatro semanas de evento:

08/07 - Grelo + Felipe Amorim;

09/07 - Hariel + Marks + Vulgo FK + Kayblack;

10/07 - Ana Carolina + Nando Reis;

11/07 - Belo + Hungria;

12/07 - Bruno e Marrone + Amanda Lins;

17/07 - Di Ferrero + Fresno;

18/07 - João Gomes;

19/07 - Livinho + IG + Lelê JP;

24/07 - Henrique e Juliano + Léo Foguete;

25/07 = Leonardo + Ruan e Leandro + Enaldinho (infantil a tarde);

26/07 - Nattan + Meno K + Japa NK

31/07 - Pedro Sampaio;

01/08 - Veigh + Ghard + Nagalli + Niink + G.A

02/08 - Fest Rock Julino com Os Paralamas do Sucesso + Raimundos + Ira! + CPM 22 + Aléxia (shows a partir das 14h)

Uma das grandes novidades para este ano é a gratuidade no setor pista para todos os shows - com exceção das apresentações da dupla Henrique e Juliano e do cantor Léo Foguete (24 de julho). Para garantir, o público deverá emitir o ingresso gratuitamente no site oficial de vendas (limitados a capacidade do setor).

“Rock in Riso - Festival de Comédia”

Realizado dentro do evento, no Teatro Municipal Teotônio Vilela, já é considerado um dos maiores festivais de comédia do país. Na edição deste ano, receberá nomes como Afonso Padilha, Nany People, Danilo Gentili, Matheus Ceará, Diogo Portugal, Os Melhores do Mundo, entre outros.

Confira a agenda completa:

08/07 - Danilo Gentili + Diguinho Coruja + Bruninho Manno

09/07 - Arianna Nutt

10/07 - Rodrigo Marques

11/07 - Marcelo Duque

12/07 - Marcus Cirillo

15/07 - Nany People

16/07 - Victor Sarro + Bruninho Manno

17/07 - Os 3 Porquinhos

18/07 - Fidelis Falante

19/07 - Rodrigo Capella + Bruna Feitoria + Mosk

22/07 - Os Melhores do Mundo

23/07 - Fábio Rabin

24/07 - Tubinho

25/07 - Série B - Márcio Donato + Dihh Lopes

26/07 - Matheus Ceará

29/07 - Afonso Padilha

30/07 - Nil Agra + Filipe Pontes

31/07 - Danilo Gentili + Convidados

01/08 - Robson Nunes

02/08 - Diogo Portugal

Os ingressos para as apresentações do “Rock in Riso - Festival de Humor” custam a partir de R$ 30 (valor pode sofrer alterações de acordo com cada apresentação).

A 45ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba será realizada de quarta a sexta-feira, das 18h à 0h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h à 0h. Às quartas e quintas o acesso ao recinto será gratuito. Nos demais dias custará R$ 5. Também às quartas os ingressos para os brinquedos do parque de diversões será em dobro. As vendas de ingressos para os shows nos setores ‘Área Vip’, ‘Camarote Open Bar’ e ‘Front Stage’ estão à venda pelo site.

A lista de pontos de venda físicos está disponível no Instagram oficial do evento @festajulinasorocaba.