Festival de caldos em Bauru chega para acompanhar o friozinho Temperaturas devem cair com a proximidade do inverno e esquentar com caldos é uma opção a partir do dia 23 de abril

Se o friozinho está se aproximando, a Padaria Vó Angelina anunciou a chegada do Festival de Caldos Outono/Inverno 2026, que chega nesta temporada com o tema Noites que Aquecem. O evento terá início no próximo dia 23 de abril, na unidade da Rua Virgílio Malta.

Divulgação

Reconhecido como um dos eventos gastronômicos mais aguardados da cidade, o festival foi planejado para proporcionar noites marcadas por sabor, conforto e momentos de convivência em família.

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Os organuzadores prometem espaço totalmente preparado para a ocasião, criando um ambiente acolhedor e sofisticado para receber o público durante toda a programação.

Além da estrutura temática, a abertura contará com música ao vivo e uma ação especial para celebrar o lançamento desta edição: na compra de 1 caldo grande, o cliente ganha 1 taça de vinho.

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A promoção é válida exclusivamente no dia da inauguração, limitada a 1 taça por pessoa, e a consumação do vinho será permitida apenas no local.

Com foco em proporcionar uma experiência completa aos clientes, o festival também contará com serviço de delivery, levando praticidade e qualidade para quem deseja aproveitar os sabores da Vó Angelina em casa.

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O cardápio terá opções para família, casal, individual e versões de 1 litro para viagem, mantendo a qualidade e a excelência já reconhecidas pelo público.

Mais do que uma programação especial, o Festival de Caldos reforça a essência da Vó Angelina: unir tradição, sabor e atendimento de qualidade em momentos que aproximam pessoas e criam memórias.

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Seja no rodízio ou no conforto do lar, a edição 2026 promete transformar as noites de outono e inverno em experiências especiais para o público bauruense.

SERVIÇO:

Festival de Caldos Outono/Inverno 2026 – Noites que Aquecem

Vó Angelina – Unidade Rua Virgílio Malta, 18-87

Início: 23 de abril

Horários:

• Segunda, terça e quarta: das 17h30 às 20h30

• Quinta, sexta e sábado: das 17h30 às 22h

Redes sociais: @padariavoangelina