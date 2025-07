Festival de Cinema de Marília está com inscrições abertas Curtas e longas metragens de todo o Brasil podem participar de forma gratuita Record Paulista|Do R7 18/07/2025 - 12h02 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema de Marília 2025, um dos eventos mais tradicionais do audiovisual brasileiro. Cineastas de todas as regiões do país podem submeter gratuitamente seus curtas e longas-metragens finalizados a partir de 2023.

Estão aptos a participar filmes de todos os gêneros e formatos — ficções, documentários, animações e obras experimentais — reafirmando o espírito inclusivo e diverso que marca o festival desde suas origens.

A Secretaria Municipal da Cultura incentivou a realização da edição de 2025 do Festival de Cinema de Marília com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), por meio do edital de chamamento público nº 06/2024 – Fomento a Execução de Ações Culturais, realizado pela Prefeitura.

A Mostra Competitiva deste ano contará com prêmios concedidos tanto pelo público quanto pelo júri especializado, contemplando categorias como melhor direção, atuação, fotografia, roteiro, entre outras. A curadoria busca destacar obras que dialoguem com o presente, valorizem novas linguagens e provoquem reflexões relevantes.

‌



As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto, exclusivamente pelo site oficial: festivalcinemamarilia.com.br/inscricao. Os interessados devem preencher um formulário com informações detalhadas sobre o filme, incluindo ficha técnica, ano de estreia e produtora responsável pelos direitos autorais.

Programação intensa e espaço para formação

‌



O Festival acontece de 5 a 13 de setembro e oferece uma programação ampla que transcende as exibições cinematográficas. Durante os nove dias de evento, o público poderá participar de oficinas, de encontros com profissionais do audiovisual, sessões comentadas e mesas de debate com realizadores e profissionais do setor. A ideia é promover um ambiente de intercâmbio entre cineastas, estudantes, críticos e amantes do cinema, fomentando a formação técnica e artística no interior paulista.

Para o presidente do Clube de Cinema de Marília, cineasta Cristiano Anechini, o Festival se consolida como um espaço de valorização da produção nacional e de fortalecimento do audiovisual como ferramenta de transformação social. “Queremos ser vitrine e ponto de encontro para o cinema brasileiro. O Festival de Marília é um espaço onde filmes encontram pessoas e ideias ganham corpo. É um projeto que pulsa junto com a cidade e com o país, incentivando novas vozes e narrativas plurais. Nosso objetivo é seguir promovendo o acesso à cultura e reconhecendo o poder do cinema como expressão artística e crítica da realidade”, destaca.

‌



Desde sua criação em 1960 — um dos primeiros festivais de cinema do Brasil —, o evento tem desempenhado um papel fundamental na difusão do cinema nacional e no fortalecimento da cena cultural do interior paulista. Em 2025, o Festival reafirma sua relevância como um espaço democrático, vibrante e essencial para a celebração da sétima arte.

Realizado pelo Clube de Cinema de Marília (CCM), o Festival de Cinema de Marília conta com apoio da Cinegoria; Alumiar Filmes; O Porta Voz Comunicação e Eventos e da Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, que realizou seleção pública com recursos da PNAB.

Mais informações podem ser conferidas nos endereços: www.clubedecinemademarilia.com.br, www.festivalcinemamarilia.com.br e

www.instagram.com/festivalcinemamarilia

Serviço

Festival de Cinema de Marília

Inscrições: Até 5 de agosto

Requisitos:

Link para inscrições: festivalcinemamarilia.com.br/inscricao

Participação: Gratuita