Festival de Música Brasileira chega a São Roque com grandes tributos a ídolos nacionais Evento acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Brasital, com entrada grátis

São Roque se prepara para receber um evento imperdível que promete celebrar o melhor da nossa música popular! O 1º Festival de Música Brasileira – Tributos aos Nossos Ídolos acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, na Brasital, com entrada e estacionamento gratuitos (vagas limitadas).

Durante três dias, o público poderá curtir apresentações de grandes artistas homenageando alguns dos maiores nomes da música nacional, em uma verdadeira viagem pelos ritmos, vozes e estilos que marcaram gerações.

Divulgação

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 24 de outubro

• 19h – Fred Martins & Jaques Morelenbaum: tributo a João Gilberto e à Bossa Nova.

• 21h – Vanessa Moreno: tributo Djavan.

Sábado, 25 de outubro

• 18h – Antônio Loureiro Trio: tributo a Milton Nascimento.

• 20h – Ná Ozzetti: tributo a Carmen Miranda e Rita Lee.

• 22h – Renato Braz: tributo a Tim Maia.

Domingo, 26 de outubro

• 13h – Elis & Eles: tributo a Elis Regina.

• 15h – Fabiana Cozza: tributo a Clara Nunes.

O evento, promovido pela Prefeitura de São Roque por meio da Divisão de Cultura, será um verdadeiro encontro com a história da música brasileira, reunindo vozes consagradas e apresentações emocionantes em um ambiente acolhedor e cheio de arte.

Além da programação musical, o festival contará com área de alimentação e espaço para expositores. Interessados em expor seus produtos no evento podem se inscrever até está terça feira, 21 de outubro, pelo portal da Prefeitura de São Roque, através do protocolo on-line (link abaixo).

https://saoroque.1doc.com.br/b.php?pg=o/wp&service=01K7S421XATDB7WZXCQWT2KHW2

Serviço:

Festival de Música Brasileira

📍 Local: Brasital / Av. Aracaí, 250 - Vila Aguiar, São Roque

📅 Dias: 24 a 26 de outubro

🎟️ Entrada e estacionamento gratuitos