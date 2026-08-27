Festival gratuito reúne atrações da música gospel em São Roque neste sábado Evento Aviva+ São Roque será realizado no Recanto da Cascata, a partir das 18h, com apresentações de Eyshila, Nicoli Francini, Marcados e Thalles Roberto

Foto: Divulgação

São Roque recebe neste sábado (29), a partir das 18h, o Festival Aviva+ São Roque. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Recanto da Cascata e terá uma programação voltada à música e à cultura gospel.

Entre as atrações confirmadas estão Eyshila, Nicoli Francini, Marcados e Thalles Roberto, que encerra a programação com um show.

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O festival terá classificação livre e atrações para públicos de diferentes idades. A proposta é reunir famílias em uma noite de música e entretenimento.

O Aviva+ São Roque será realizado no Recanto da Cascata, localizado na Avenida Antônio Maria Picena, 34, na Vila Junqueira.

O evento é realizado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com apoio da Prefeitura de São Roque e do Governo do Estado de São Paulo.