Fest’UP Bauru 2026 será realizado em outubro na FIB Com o tema “Trilhas da Comunicação”, festival reúne estudantes e profissionais para discutir os desafios do mercado

Foto: Divulgação/Arquivo

O Fest’UP Bauru 2026 será realizado no dia 17 de outubro, na FIB (Faculdades Integradas de Bauru). Com o tema “Trilhas da Comunicação”, o evento vai promover debates sobre diferentes áreas do mercado, como criação, estratégia, influência, conteúdo, dados e tecnologia.

Voltado a estudantes, professores, profissionais da comunicação e empreendedores, o festival terá palestras, mentorias, workshops e outras atividades voltadas à troca de experiências e atualização profissional.

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Realizado há 35 anos pela APP – Associação de Profissionais de Propaganda, o Fest’UP percorre diferentes cidades brasileiras. Esta será a segunda edição do evento em Bauru.

A programação completa e as informações sobre inscrições devem ser divulgadas em breve pela organização pelo instagram Em breve, mais informações. Acompanhe pelo Instagram da festupbauru.