Fest’Up Bauru oferece estrutura multifuncional completa para conectar estudantes e profissionais de comunicação

No próximo sábado, 23, as Faculdades Integradas de Bauru (FIB) cedem parte de sua estrutura de 300 mil m² para receber o Fest’Up Bauru, encontro voltado aos estudantes e profissionais de comunicação de toda a região. As inscrições para participar do evento ainda estão abertas, mas o primeiro lote de ingressos já está quase esgotado.

Entre os ambientes disponíveis estão o Centro de Convivência, ponto de encontro para participantes, convidados e imprensa; o coworking, preparado para atividades dos organizadores e equipes de cobertura; além dos estúdios multimídia da TV FIB, usados para entrevistas, gravações de podcasts e produções audiovisuais do evento.

Durante o Fest’Up, o público terá acesso a espaços reservados para networking e transmissão de conteúdos, além de opções de alimentação por meio de food trucks que serão instalados no campus. A iniciativa busca facilitar o intercâmbio entre alunos, docentes e profissionais do setor, promovendo debates, atividades práticas e compartilhamento de experiências em um ambiente universitário estruturado e aberto à comunidade local.

Evento vai ser no dia 23 de agosto, em Bauru

Coworking

O espaço de coworking da FIB foi desenvolvido para estimular o trabalho colaborativo e networking entre alunos e visitantes. Estruturado com mobiliário ergonômico, pontos de energia, acesso Wi-Fi de alta velocidade e ambiente climatizado, é liberado para staff, convidados e profissionais da imprensa durante o evento. O local é ideal para a elaboração e revisão de pautas, produção de conteúdo e reuniões rápidas, integrando-se facilmente aos demais ambientes do campus.

TV FIB e Estúdio Multimídia

A FIB conta com estúdios modernos voltados à produção audiovisual acadêmica, referência na região. O estúdio da TV FIB possui equipamentos profissionais para gravação em áudio e vídeo, transmissão ao vivo, cenários modulares e apoio técnico dedicado. Durante o Fest’Up, o espaço estará disponível para entrevistas, gravação de programas e produção de conteúdo ao vivo, fortalecendo a cobertura e a memória do evento.

O estúdio multimídia para podcasts é equipado com microfones de alta sensibilidade, isolamento acústico, interface digital e computadores para edição de áudio. A estrutura permite gravações para os cursos de Comunicação Social, Publicidade e Rádio e TV, além de viabilizar conversas temáticas, debates e produção de podcasts institucionais, tanto em formato solo quanto coletivo.

Centro de Convivência

O Centro de Convivência da FIB Bauru estará aberto ao público em geral, funcionando como ponto de encontro para o público, com áreas amplas abertas e fechadas que favorecem a descompressão, a troca de experiências e o convívio social.

Anaí Nabuco, presidente da APP Bauru, celebra a realização do Fest’Up: “É uma honra organizar um evento deste porte em Bauru. O Fest’Up vai conectar nossos talentos locais ao que há de mais atual no mercado, fortalecendo a cena criativa e abrindo portas para novas oportunidades. É uma chance única de colocar Bauru no mapa nacional da comunicação”.

Serviço:

Fest’Up 2025

Data: 23 de agosto, das 8h30 às 18h na FIB Bauru

Realização: APP Brasil

Apoio: FIB Bauru

Mais informações: @festupbauru