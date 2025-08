Fest’Up reúne líderes do mercado publicitário em Bauru Inteligência artificial, estratégias criativas e neuromarketing estão entre os assuntos abordados no evento Record Paulista|Do R7 06/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com programação confirmada para o dia 23 de agosto, na FIB Bauru, o Fest’Up Bauru será um dos principais pontos de encontro para estudantes e profissionais do interior paulista que buscam novos conhecimentos e networking nas áreas de publicidade, marketing e comunicação.

Nesta primeira edição em Bauru, o evento se destaca por oferecer uma agenda de palestras comandadas por especialistas de peso, que refletem a diversidade e o dinamismo do cenário criativo nacional e internacional.

Filipe Crespo, sócio e diretor de novos negócios na Creativosbr e professor em instituições como FECAP e Mackenzie, abordará os desafios da criatividade no cenário global da publicidade, trazendo também a visão de quem já atuou como jurado em Cannes.

Alana Pereira, líder de estratégia de vendas no Kwai Brasil, trará insights sobre o uso de análise preditiva, big data e a aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no marketing digital, tópicos que impactam diretamente a forma como campanhas são planejadas e executadas.

‌



Isabel Nabuco, estrategista do Pinterest para a América Latina, conduzirá uma palestra sobre comportamento do consumidor e construção de marcas relevantes em ambientes digitais, explorando os dados obtidos em uma das maiores plataformas do mundo. Já o fundador do OJO Studio em Bauru, Fred Breslau, apresentará discussões sobre tecnologias emergentes, realidade virtual e soluções imersivas, mostrando como essas ferramentas transformam a comunicação e a experiência do usuário.

Rafael Urenha, CCO da agência GALERIA, compartilhará sua experiência na criação de campanhas multiplataforma para grandes marcas, discutindo o equilíbrio entre entretenimento, storytelling e inovação. Por fim, Thiago Gigo, atuante em áreas estratégicas desde gestão até psicanálise, falará sobre a convergência entre neuromarketing, vendas e inteligência artificial, destacando como essas disciplinas podem contribuir para melhores resultados.

‌



As inscrições para o Fest’Up Bauru já estão abertas pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/fest-up-bauru-2025/3025606.

Serviço

‌



Fest’Up 2025

Data: 23 de agosto, das 8h30 às 18h

Local: FIB Bauru

Realização: APP Brasil

Apoio: FIB Bauru Mais informações: @festupbauru