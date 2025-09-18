Fundação Shunji Nishimura inaugura Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista A iniciativa é inédita na região e reforça a vocação de Pompeia em se estabelecer como polo de inovação e indústria de base tecnológica Record Paulista|Do R7 18/09/2025 - 15h21 (Atualizado em 18/09/2025 - 15h26 ) twitter

A Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT) realiza, no dia 2 de outubro de 2025, às 9h, a inauguração do Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista (CITAP), em seu campus, em Pompeia.

O novo espaço nasce como primeiro ambiente formal de inovação da região da Alta Paulista, credenciado no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI), e conta com o apoio da FINEP/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, do Senai-SP, do Grupo Jacto e do Município de Pompeia.

Com a missão de fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação e estimular o empreendedorismo tecnológico na região, o CITAP promoverá a conexão entre academia, empresas e poder público, criando condições para novos negócios, transferência de tecnologia e qualificação de talentos. Além disso, o Centro atuará como articulador do ecossistema local, reforçando a vocação de Pompeia como polo de inovação e indústria de base tecnológica.

O CITAP disponibiliza uma estrutura estratégica para empresas que têm a tecnologia e a inovação como pilares do seu desenvolvimento, além de proporcionar espaços e apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e oferecer serviços tecnológicos a organizações públicas e privadas. Ao ampliar o acesso ao conhecimento e às inovações, a iniciativa gera oportunidades de negócios em níveis nacional e internacional.

‌



Para marcar a inauguração, a cerimônia reunirá autoridades, lideranças empresariais, representantes de instituições científicas e tecnológicas, além da comunidade acadêmica. Após a abertura oficial, haverá apresentação do propósito do CITAP e perspectivas de atuação em rede com parceiros institucionais.

“O CITAP é um marco para a Alta Paulista. Ele consolida um ambiente qualificado para transformar conhecimento em soluções e desenvolvimento regional, aproximando estudantes, pesquisadores e empresas”, afirma o Prof. Dr. Elvis Fusco, superintendente executivo da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia.

‌



Serviço

· Evento: Inauguração do Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista (CITAP)

‌



· Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)

· Horário: 9h

· Local: Campus da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT), Pompeia (SP)

Sobre o CITAP

O Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista (CITAP) é um ambiente de inovação criado, na cidade de Pompeia/SP, pela Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, com o apoio da Finep, do Grupo Jacto, Senai SP, CIAg e das Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e do Município de Pompeia. Foi o primeiro ambiente formal de inovação da região da Alta Paulista a ser credenciado pelo Governo de São Paulo no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação.

Vinculado a um ecossistema de inovação formado por atores da hélice quádrupla de inovação, constitui-se como um indutor de iniciativas de transformação, por meio da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo de base tecnológica.

O CITAP atua como catalisador de oportunidades, promovendo o fortalecimento de empreendimentos inovadores, por meio da articulação entre governo, academia, empresas e sociedade civil, ampliando a capacidade regional de inovação no oferecimento de soluções tecnológicas sustentáveis.