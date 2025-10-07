Helder Moreira traz o rei do rock de volta aos palcos do Alameda Hall em uma noite histórica Show acontece neste sábado, 11 de outubro

O rei do rock está de volta! No dia 11 de outubro, o Alameda Hall recebe uma apresentação inesquecível com Helder Moreira, reconhecido internacionalmente por sua impressionante interpretação de Elvis Presley. O show começa às 20h e promete uma viagem emocionante pelos maiores clássicos do ídolo que marcou gerações.

Com carisma, energia e uma performance contagiante, Helder, carinhosamente apelidado de “Helvis” promete emocionar o público com sucessos como Can’t Help Falling in Love, Suspicious Minds e Love Me Tender, além de surpresas que misturam o estilo inconfundível de Elvis com ritmos como salsa, samba e jazz.

Mais do que um cover, Helder Moreira é um verdadeiro showman. Com uma carreira que ultrapassa fronteiras, ele já se apresentou em países como México, Portugal, Espanha, Uruguai, Canadá e Estados Unidos, encantando plateias por onde passa. Na televisão brasileira, sua presença marcante já foi destaque em programas como Faustão, Luciano Huck, Ana Maria Braga, Jô Soares, Serginho Groisman e até no Big Brother Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores a partir de R$49,90 no primeiro lote, pelo site ingressosalameda.com.br.

‌



Prepare-se para reviver a magia, o ritmo e a emoção do Rei do Rock em uma noite que promete ficar na história!

Serviço:

‌



Local: Alameda Hall

Data: 11 de outubro (sábado)

‌



Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$49,90

Venda online: ingressosalameda.com.br

Apoio: RECORD Paulista