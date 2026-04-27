Herói de Marília concorre a prêmio nacional de quadrinhos Pituco está na briga para levar Troféu Angelo Agostini

Pituco, o cão-herói de Marília, conquistou o coração da população e do Brasil ao inspirar histórias em quadrinhos premiadas... Agora, ele vai atrás de um outro feito: está disputando o 42º Troféu Angelo Agostini. Esse é um dos principais prêmios da área e é promovida pela Associação de Quadrinhistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo (AQC-SP).

Para votar, entre no site abaixo. No campo Quadrinho, selecione “Outro” e cole exatamente assim:

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Pituco nº 1: Aurora Esmeralda (Mustache Comics)

Depois, é só rolar até o final e enviar o formulário.

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https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeURkf6jzrXptWR6PKwowqazTj0UgQxPGBWPjCXmXNrm1saHA/viewform

PITUCO, UM HERÓI

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Mais do que um pet, Pituco representa afeto, lealdade e compromisso social, levando o nome de Marília ao cenário nacional e até internacional.

Adotado durante a pandemia, Pituco ultrapassou a vida real e se tornou símbolo de amor, cuidado, fidelidade e respeito aos animais

Adotado em 2020 pelo publicitário e cartunista Tiago de Moraes das Chagas, Pituco rapidamente se tornou parte essencial da família e, pouco depois, inspiração criativa. Sua trajetória ultrapassou o cotidiano doméstico para se transformar em símbolo de empatia e responsabilidade, inspirando livros, quadrinhos, campanhas e ações públicas que projetam Marília como cidade referência no cuidado e respeito aos animais.

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O cão é protagonista das HQs Radius, publicadas pela Mustache Comics, que apresentam uma Marília futurista e repleta de elementos da cultura brasileira. Nas histórias, Pituco simboliza coragem, companheirismo e fidelidade, valores que ecoam também fora das páginas.

A série conquistou importantes prêmios nacionais: o primeiro volume, lançado em 2022, recebeu os prêmios Oscar Schrappe Sobrinho e Fernando Pini; o segundo, lançado em 2024, foi novamente premiado com o Oscar Schrappe e o Dia do Super-Herói Brasileiro, na categoria Júri Popular; e o terceiro volume, também de 2024, encerrou o primeiro arco narrativo com grande repercussão.