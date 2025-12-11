Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugura novo Pronto Atendimento Adulto Espaço dobra de tamanho e agora conta com mais leitos de emergência, observação e isolamento

O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru anuncia a inauguração do seu novo Pronto Atendimento Adulto (PA), que será oficialmente aberto ao público no próximo dia 12 de dezembro (sexta-feira) pela manhã.

Com um projeto totalmente renovado, o novo PA dobrou de tamanho e agora conta com mais leitos de emergência, observação e isolamento, além de uma estrutura moderna e adequada para atender os pacientes com agilidade e conforto.

Localizado na região central da cidade, com entrada pela Rua Rio Branco, 13-83, o novo espaço foi projetado para proporcionar um atendimento de alta qualidade, com fácil acesso e condições ideais para a realização dos protocolos necessários à estabilização do estado de saúde dos pacientes.

“Nosso objetivo é oferecer um atendimento de excelência, com uma estrutura completa que atenda tanto pacientes conveniados quanto particulares, sempre com a maior agilidade e qualidade”, destaca o diretor técnico da instituição, Alberto Sanches.

O novo Pronto Atendimento Adulto está equipado com consultórios exclusivos, salas de atendimento para urgências e emergências, além de áreas destinadas a medicação e observação. Com profissionais altamente capacitados e especializados em urgência e emergência, a unidade funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo atendimento contínuo e eficiente.