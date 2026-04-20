Inovaeduca 2026 abre inscrições e convida educadores a construir a educação que o Brasil precisa O evento será realizado pelo Colégio Shunji Nishimura, com apoio institucional da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia

Estão abertas as inscrições para o Inovaeduca 2026, um dos principais encontros educacionais voltados a professores, gestores escolares e profissionais da educação que buscam inovar, ampliar repertórios e transformar práticas pedagógicas.

O evento será realizado pelo Colégio Shunji Nishimura, com apoio institucional da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT), e reunirá especialistas, educadores e experiências inspiradoras em um ambiente de troca, aprendizado e reflexão.

‌



INOVEDUCA 2026 abre inscrições e convida educadores a construir a educação que o Brasil precisa

Com o tema “Construindo a educação que o Brasil precisa”, o Inovaeduca 2026 propõe uma imersão em temas essenciais para o futuro da educação, como inovação pedagógica, metodologias ativas, neurociência aplicada à aprendizagem, tecnologia educacional, desenvolvimento socioemocional, inclusão e novas práticas de gestão escolar.

Mais do que um evento, o Inovaeduca é um espaço para fortalecer a comunidade educacional, compartilhar práticas que funcionam na sala de aula e ampliar o impacto da educação na vida de estudantes e comunidades.

‌



O que esperar do INOVEDUCA 2026:

- Palestras com especialistas e referências em educação e inovação;

‌



- Oficinas e vivências práticas para aplicação imediata em sala de aula;

- Networking com educadores, gestores e pesquisadores;

‌



- Reflexões sobre a escola do presente e do futuro.

O evento é destinado a professores da educação básica e superior, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, profissionais da educação e estudantes de licenciatura.

📅 Inscrições abertas

👉 Garanta sua vaga pelo site www.inoveduca.com.br e aproveite o valor promocional.

Sobre o INOVEDUCA

Criado pelo Colégio Shunji Nishimura, o INOVEDUCA integra o ecossistema educacional da FSNT e se consolidou como um encontro de referência para educadores que buscam repensar o ensino, experimentar novas práticas e contribuir para uma educação mais humana, significativa e conectada com os desafios do século XXI.