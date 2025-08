Jaú recebe a 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho em setembro Evento, que vai ter premiação em dinheiro, vai contar também com corrida de dez quilômetros e caminhada de três quilômetros Record Paulista|Do R7 05/08/2025 - 16h35 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h36 ) twitter

Fundado há mais de um século, o Hospital Amaral Carvalho cresceu muito além de suas origens: conta hoje com mais de 2 mil colaboradores, 300 leitos e realiza cerca de 1 milhão de procedimentos anuais (quimioterapia, radioterapia, transplantes, exames).

Além disso, mantém a maior rede de voluntariado do país, com cerca de 5 mil voluntários e mais de 100 ligas de combate ao câncer ações que aumentam em até 12,4% as chances de cura nos municípios atuantes

O impacto comunitário é intenso: o hospital atende de 957 municípios em 2022, e 89,2% dos usuários são do SUS.

Com organização da Noblu Sports e promoção do próprio Hospital Amaral Carvalho, a corrida nasce com um propósito nobre: unir atividade física, saúde e solidariedade em um único movimento.

‌



A expectativa é reunir corredores de diferentes níveis de experiência em um evento que vai além da competição é um chamado à empatia, à superação e ao cuidado com o próximo.

Três modalidades para todos os perfis

‌



Os participantes poderão escolher entre três distâncias:

· 🏃‍♂️ 21 km (meia maratona) – tempo limite: 3h30

‌



· 🏃 10 km – tempo limite: 2h

· 🚶‍♀️ Caminhada de 3 km – sem premiação e com tempo livre, dentro do limite geral do evento

A estrutura está sendo preparada para oferecer conforto, segurança e apoio aos atletas, independentemente da distância escolhida.

Premiação que valoriza o esforço

Os melhores colocados nas categorias masculina e feminina das provas de 21K e 10K receberão troféus e premiação em dinheiro, com base no tempo bruto. A premiação será distribuída da seguinte forma:

Valores por colocação – 21K e 10K:

· 🥇 1º lugar: R$ 400,00

· 🥈 2º lugar: R$ 300,00

· 🥉 3º lugar: R$ 250,00

· 4º lugar: R$ 200,00

· 5º lugar: R$ 100,00

Além disso, também serão premiados:

· 🏆 Os primeiros colocados da categoria PCD (Pessoas com Deficiência) nas distâncias de 21K e 10K

· 🏅 A maior assessoria ou grupo de corrida inscrito no evento

A caminhada de 3 km tem caráter participativo e não contará com premiação individual.

Mais que uma corrida, uma causa

A 1ª Meia Maratona do Hospital Amaral Carvalho é, acima de tudo, um ato coletivo de cuidado e solidariedade. Cada passo dado pelos participantes representa um gesto concreto de apoio a uma das instituições de saúde mais relevantes do estado de São Paulo referência nacional no tratamento oncológico e no acolhimento humano.

Mais do que cruzar uma linha de chegada, o evento convida a comunidade a abraçar uma causa, doar energia, compartilhar empatia e celebrar a vida em movimento.

Cada quilômetro percorrido será um tributo às mais de 75 mil vidas impactadas anualmente pelo Hospital Amaral Carvalho. A corrida é também uma homenagem à história centenária da instituição, construída sobre pilares sólidos: atenção integral à saúde, cuidados humanizados, pesquisa e ensino com destaque para o transplante de medula óssea, no qual o HAC é referência nacional, realizando cerca de 200 procedimentos por ano.

Mais que uma prova esportiva, é um chamado à ação. Um movimento que fortalece valores como acolhimento, união e força coletiva, e que mostra como o esporte pode transformar realidades e promover desenvolvimento humano e social.