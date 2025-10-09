Júri que pode condenar Roberto Franceschetti é interrompido e volta nesta sexta-feira Juiz Jair Pena Junior preferiu deixar trâmites finais para o segundo dia do julgamento

Ficou para esta sexta-feira, 10 de outubro, a decisão sobre o julgamento de Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista.

Roberto é réu por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe, traição e por tentar ocultar outro crime (a apropriação de recursos na entidade). Ele responde também por ocultação de cadáver e fraude processual, dois crimes pelos quais Dilomar Batista também será julgado.

O ex-presidente da Apae, Roberto Franceschetti Filho, entrou na sala do Júri do Fórum de Bauru chorando e de cabeça baixa. Réu por homicídio triplamente qualificado pela morte da ex-secretária da Apae, Claudia Lobo, ele está visivelmente mais magro e abatido.