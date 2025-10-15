Mais de 10 mil pessoas passaram pelo Recanto da Cascata durante ‘Criança Alegre’ Evento foi realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Roque

A 4ª edição do Criança Alegre foi um verdadeiro sucesso e reuniu mais de 10 mil pessoas no Recanto da Cascata, neste sábado (12 de outubro), em uma grande celebração dedicada às crianças e famílias de São Roque.

Realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de São Roque, o evento transformou o espaço em um cenário de magia, diversão e alegria, com atividades gratuitas, atrações especiais e distribuição de alimentos ao longo do dia.

Evento reuiu mais de 10 mil pessoas em São Roque

Durante a programação, o público pôde se divertir com brinquedos infláveis, carrinhos elétricos, cabine de fotos e pintura facial, além da presença de mais de dez personagens infantis que encantaram as crianças com fotos e interações.

O evento também contou com corte de cabelo gratuito e as apresentações dos Robôs Kromus, realizadas em dois horários, garantiram momentos de muita animação e encanto para o público.

“É uma iniciativa maravilhosa. Proporcionar um evento gratuito e lindo como esse é muito bacana, e conseguimos ver a alegria das crianças enquanto curtem o dia”, afirmou Simoni Dantas, que participou da atração acompanhada dos filhos.

A alimentação gratuita também foi um dos pontos altos da festa, com a distribuição de cachorro-quente, pizza, pastel, hambúrguer e sorvete, que agradaram famílias inteiras ao longo do evento. A estrutura contou ainda com segurança reforçada e profissionais da saúde de prontidão, garantindo tranquilidade e bem-estar a todos os presentes.

“Agradeço a cada um dos profissionais da Prefeitura pela dedicação em tornar esse evento uma realidade, bem como aos nossos apoiadores. Realizamos a maior festa das crianças da história da cidade, com atrações em todos os espaços do Recanto da Cascata, que esteve repleto de crianças felizes e que levarão este dia em seus corações” (Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Josi Matos.)

O evento contou com o apoio do Catarina Fashion Outlet, Santa Areia, Hershey’s, Unimed São Roque, Linktel, Rede Luca, MP Produções e Equipa.