Mais de 170 unidades de leite são doadas para instituição do município de Bauru Doações foram arrecadadas durante os eventos temáticos de Carnaval, promovidos Boulevard Shopping

Uma programação especial para o Carnaval foi feita para os “pequenos foliões” e seus familiares. O “Bailinho Boulevard” e o “Clubinho Boulevard - Especial de Carnaval: Ateliê de Máscaras Bailinho Boulevard”, foram atividades gratuitas promovidas pelo centro de compras que contaram com uma ação solidária, a entrada foi feita mediante a doação de 1 litro de leite.

As doações foram encaminhadas para o Cevac (Centro de Valorização da Criança). Ao todo mais de 170 unidades, entre caixas de leite e embalagens de leite em pó, foram arrecadadas.

A organização atende 250 crianças em situação de vulnerabilidade social na região do Geisel, na cidade de Bauru. “Este gesto generoso é um sopro de esperança, garantindo nutrição e dignidade aos nossos pequenos. Mais do que um alimento, as doações entregam cuidado e fortalecem nossa missão.”, ressalta Magda Pereira Prestes, captadora de recursos do Cevac.

Para a gerente de marketing do centro comercial, Lucy Jardim, o evento é importante para poiar diferentes causas e projetos, além de trazer alegria para as crianças.