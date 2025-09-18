Mais de quatro mil presos são soltos nas regiões de Bauru, Marília e Sorocaba Medida faz parte das saídas temporárias. Detentos terão de voltar às cadeias até o dia 22 desetembro Record Paulista|Do R7 18/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 18/09/2025 - 15h49 ) twitter

Cerca de 30 mil presos em todo o estado de São Paulo foram liberados das cadeias desde o último dia 16 de setembro. A medida faz parte das chamadas saídas temporárias. Os detentos têm até o dia 22 e setembro para voltar.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que o Poder Judiciário é responsável pelas concessões das saídas temporárias.

A SAP ainda informou que o benefício é previsto na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas, no estado de São Paulo, conforme Portaria DEECRIM 02/2019 e suas complementações.

Em Bauru, Marília e Sorocaba são mais de quatro mil presos nas ruas. O Poder Judiciário autorizou a saída temporária de 3288 reeducandos na cidade de Bauru, 496 reeducandos na cidade de Marília e 347 reeducandos na cidade de Sorocaba.

“É importante lembrar que quando o preso não retorna à Unidade Prisional, é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturado, volta ao regime fechado”, reforçou a Secretaria, em nota.