Marília completa 97 anos no sábado com solenidade, desfile e bolo de aniversário Comemoração durante o mês contará com outros eventos durante todo o mês

Marília completa 97 anos de emancipação político-administrativa no dia 4 de abril de 2026. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura, preparou várias atrações especiais que fazem parte de uma agenda comemorativa pelo aniversário da cidade durante o mês.

“Convido todos os marilienses a prestigiarem o desfile na avenida Sampaio Vidal no dia 4 de abril”, destaca o prefeito Vinicius Camarinha.

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“Nossa tarefa é fazer esse aniversário melhor que o anterior, e para isso contamos com todos os nossos parceiros. Juntos vamos entregar um aniversário inesquecível para nossa cidade”, afirma a secretária de Cultura, Taís Monteiro.

Paixão de Cristo

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No dia 3 de abril (Sexta-Feira Santa), acontecerá a tradicional Encenação da Paixão de Cristo, este ano com o tema “Que amor é esse?”, propondo uma reflexão sobre o sacrifício de Jesus. O evento acontece no Parque do Povo a partir das 20h.

Rosário com Frei Gilson

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No dia 4 de abril (sábado), quando é celebrado o aniversário da cidade, a programação se inicia já durante a madrugada com a transmissão ao vivo pelo YouTube do Rosário com Frei Gilson, das 4h às 6h. O Padre Tiago Barbosa, pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, participará com os fieis na avenida Sampaio Vidal desse momento de oração e fé. Será preparada uma estrutura para que os fieis acompanhem a transmissão por telão na avenida.

Hasteamento das Bandeiras e Pronunciamento

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A partir das 8h, será feito o hasteamento das bandeiras em frente à Prefeitura, ao som do Hino Nacional executado pela Banda Marcial Cidade de Marília e do Hino à Marília. Na sequência, haverá o pronunciamento do Prefeito Vinicius Camarinha. A solenidade contará com a presença de autoridades civis e militares, empresários, além do Tiro de Guerra.

Desfile na Avenida Sampaio Vidal

A partir das 9h, será realizado o tradicional desfile cívico-militar na avenida Sampaio Vidal, que contará com a presença de delegações de diversos órgãos e setores públicos municipais, estaduais e federais, além de entidades da sociedade civil, associações e projetos, como: Marinha do Brasil, por meio do Grupamento dos Fuzileiros Navais de São Paulo; Banda de Música do 37º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Lins; Tiro de Guerra; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Militar; Polícia Rodoviária Estadual; Polícia Ambiental; Bombeiros, Polícia Civil, crianças da Rede Municipal e rede Estadual de Educação; instituições privadas de ensino; Secretarias Municipais e seus projetos; desfile de carros antigos e jipeiros; moto clubes; e muitas outras entidades do terceiro setor que vão prestigiar esse momento de celebração dos 97 anos de Marília, mostrando o orgulho de nossa população em viver na Cidade Símbolo de Amor e Liberdade.

Bolo de aniversário e refrigerante

Além de toda essa programação, após o desfile também haverá um bolo especial para comemorar os 97 anos de Marília. Além disso, a Coca-Cola Femsa de Marília cedeu refrigerantes, que serão distribuídos gratuitamente junto com o bolo comemorativo.

EnCanta Marília

Na tarde de sábado, o projeto EnCanta Marília será realizado na Praça da Emdurb, onde haverá uma intensa programação musical com apresentações de gêneros variados, do gospel ao pagode, passando pela música eletrônica: Banda IEM Music; Novo Eu; Pastor Moyses e Banda; KN4; Luiz Fellipe; e os DJs Old Mug.

O EnCanta Marília na Praça da Emdurb contará ainda com a participação interativa dos Palhaços Ota e Idi e do Desconecta, animando a festa para as crianças.

Banda de Música do 8º Distrito Naval

Já na noite de 4 de abril, a partir das 20h, o Teatro Municipal “Waldir Silveira Mello” receberá a apresentação da Banda de Música do 8º Distrito Naval. O concerto integra a programação oficial de festividades em comemoração ao aniversário da cidade. A entrada é solidária: 1 kg de alimento não perecível, que será revertido às famílias em situação de vulnerabilidade e entidades atendidas pelo Fundo Social.

Japan Fest

De 17 a 21 de abril, Marília recebe a 23ª edição da Japan Fest, a maior festa da colônia japonesa do interior paulista. O evento acontece na Sede Campestre Nikkey Clube de Marília, que fica na Avenida Benedito Alves Delfino, 2.850. Horários: sexta - 18h às 23h | sábado - 12h às 23h | domingo - 12h às 18h | segunda - 18h às 23h | terça - 12h às 18h. Entrada: 1kg de alimento não perecível ou folder/convite ou R$ 5,00.

A programação especial vai seguir durante todo o mês de abril, com muitas atividades culturais e de lazer. A programação completa pode ser consultada na página especial dos 97 anos de Marília: https://www.marilia.sp.gov.br/marilia-97-anos.