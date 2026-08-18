Marília lança o 1º Agro Food Show nesta terça-feira (18) A grande festa do agro vai acontecer de 17 a 19 de setembro no distrito de Lácio

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Marília lança oficialmente na noite desta terça-feira (18) o 1º Agro Food Show, evento que será realizado em conjunto com o Marília Rodeo Music. A apresentação será feita para a imprensa e autoridades convidadas.

A programação está prevista para os dias 17, 18 e 19 de setembro, no distrito de Lácio, em uma área municipal próxima às futuras instalações do AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

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A proposta é reunir, durante três dias, atividades voltadas ao setor agropecuário, cultura, gastronomia, rodeio e música sertaneja. Entre as atrações anunciadas estão o cantor Gusttavo Lima, a dupla Maiara e Maraísa e o cantor Panda.

O rodeio será organizado pelo Circuito Brahma, responsável pelas competições.

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Segundo a Prefeitura, a intenção é transformar o Agro Food Show em um evento permanente no calendário de Marília e destacar a cidade como polo da indústria alimentícia e do agronegócio.

“O Agro Food Show vai entrar para o calendário de Marília, como já foi a Examar. Queremos que setembro seja o mês de evento do agro, do alimento e do comércio”, afirmou o prefeito Vinicius Camarinha.

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Evento não terá custo para o município

De acordo com o prefeito, a realização do evento não terá custos para os cofres municipais. A empresa vencedora da licitação ficará responsável pela estrutura e pelos shows e poderá explorar comercialmente espaços e serviços durante a programação.

“Fizemos licitação e o vencedor vai oferecer toda a estrutura e os shows. Em contrapartida, a empresa vai explorar comercialmente a venda de alimentos e bebidas, o estacionamento, a venda de camarotes e organizar as barracas dos expositores”, explicou Camarinha.

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Entrada será mediante doação de alimentos

Os ingressos para cada dia do evento serão trocados pela doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, óleo, macarrão e leite.

Os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Marília, que fará a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais.

O local para a troca dos ingressos será divulgado durante o lançamento oficial do evento.

Segundo a Prefeitura, a troca antecipada também permitirá o controle do público e o planejamento da segurança dentro da arena.

Programação terá parque de diversões e boate

Além dos shows e das competições de rodeio, a estrutura do evento terá parque de diversões e uma boate após as apresentações musicais.

A organização afirma que a programação será voltada para toda a família e contará com segurança particular contratada pela empresa responsável pelo evento.

Também está prevista a presença do programa Muralha Paulista, sistema de monitoramento utilizado pela segurança pública. O programa já foi utilizado em Marília durante a Japan Fest.

Expectativa é movimentar comércio e turismo

A Prefeitura também espera que o evento contribua para a movimentação econômica da cidade, com a participação de comerciantes, empresários, produtores e expositores.

A proposta é reunir estandes de empresas e produtores e estimular setores como hotelaria, bares, restaurantes, comércio, artesanato e alimentação.

Para os organizadores, a participação de empresas e comerciantes locais dentro do complexo do evento será um dos diferenciais da programação em relação a festas realizadas em outros municípios.

Marília recebeu o título de Capital Nacional do Alimento, e a Prefeitura afirma que o Agro Food Show pretende destacar toda a cadeia produtiva, desde os produtores até a indústria alimentícia.

A expectativa dos organizadores e do poder público é que a primeira edição seja o ponto de partida para a realização de novas edições e para a consolidação do evento no calendário de Marília.