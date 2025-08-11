Marília mantém atendimento reforçado à população em situação de rua durante período de frio
Desde 27 de maio, a Casa Cidadã, que é o principal espaço de acolhimento do município, passou a funcionar 24 horas
Diante da mudança climática e da queda acentuada das temperaturas nos últimos dias, a Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, mantém ações reforçadas de acolhimento e proteção à população em situação de rua.
Desde 27 de maio, a Casa Cidadã, que é o principal espaço de acolhimento do município, passou a funcionar 24 horas por dia, com uma equipe técnica especializada para garantir atendimento digno, humanizado e imediato.
Nesse último fim de semana, durante o período de 8 a 11 de agosto, de sexta a segunda-feira, a Casa Cidadã recebeu 97 usuários nessa quinta onda de frio intenso do ano. No acumulado de 1º a 11 de agosto, foram atendidos 306 usuários no total.
Além disso, a equipe de abordagem social, em conjunto com o Centro Pop, também reforçou sua atuação. Os profissionais passaram a trabalhar em regime de 12 por 36 horas, o que permite maior cobertura e organização no atendimento durante o período de frio.
“Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social e Cidadania, juntamente com a equipe de abordagem social, o Centro Pop e a Casa Cidadã, nos reorganizamos para atender de forma adequada a população em situação de rua neste período de frio. O acolhimento tem sido imediato e contamos com uma equipe técnica preparada para esse atendimento. Estamos seguindo a orientação do prefeito Vinicius Camarinha de cuidar da cidade e das pessoas”, destaca a secretária Hélide Parrera.
Com essa reorganização, a prefeitura reforçou seu compromisso com a proteção social e o cuidado com os cidadãos mais vulneráveis durante o período de frio.
Confira os endereços e contatos para atendimento:
Centro Pop e Equipe de Abordagem Social
Endereço: Av. Brasil, 518 – Centro
Telefones: (14) 98195-0249 / (14) 98195-0248
Casa Cidadã
Endereço: Rua Paraíba, 674
Telefone: (14) 3433-3652