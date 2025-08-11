Marília mantém atendimento reforçado à população em situação de rua durante período de frio Desde 27 de maio, a Casa Cidadã, que é o principal espaço de acolhimento do município, passou a funcionar 24 horas Record Paulista|Do R7 11/08/2025 - 17h11 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h11 ) twitter

Diante da mudança climática e da queda acentuada das temperaturas nos últimos dias, a Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, mantém ações reforçadas de acolhimento e proteção à população em situação de rua.

Desde 27 de maio, a Casa Cidadã, que é o principal espaço de acolhimento do município, passou a funcionar 24 horas por dia, com uma equipe técnica especializada para garantir atendimento digno, humanizado e imediato.

Nesse último fim de semana, durante o período de 8 a 11 de agosto, de sexta a segunda-feira, a Casa Cidadã recebeu 97 usuários nessa quinta onda de frio intenso do ano. No acumulado de 1º a 11 de agosto, foram atendidos 306 usuários no total.

Além disso, a equipe de abordagem social, em conjunto com o Centro Pop, também reforçou sua atuação. Os profissionais passaram a trabalhar em regime de 12 por 36 horas, o que permite maior cobertura e organização no atendimento durante o período de frio.

“Nós, enquanto Secretaria de Assistência Social e Cidadania, juntamente com a equipe de abordagem social, o Centro Pop e a Casa Cidadã, nos reorganizamos para atender de forma adequada a população em situação de rua neste período de frio. O acolhimento tem sido imediato e contamos com uma equipe técnica preparada para esse atendimento. Estamos seguindo a orientação do prefeito Vinicius Camarinha de cuidar da cidade e das pessoas”, destaca a secretária Hélide Parrera.

Com essa reorganização, a prefeitura reforçou seu compromisso com a proteção social e o cuidado com os cidadãos mais vulneráveis durante o período de frio.

Confira os endereços e contatos para atendimento:

Centro Pop e Equipe de Abordagem Social

Endereço: Av. Brasil, 518 – Centro

Telefones: (14) 98195-0249 / (14) 98195-0248

Casa Cidadã

Endereço: Rua Paraíba, 674

Telefone: (14) 3433-3652