Mulher considerada como morta por médica do Samu após atropelamento tem alta em Bauru Fernanda Policarpo foi atropelada no dia 18 de janeiro e estava internada desde então

Fernanda Policarpo, 29 anos, que foi considerada morta por uma médica do Samu, após ser atropelada em uma rodovia que corta Bauru, no dia 18 de janeiro, teve alta. Ela saiu do Hospital de Base de Bauru na tarde desta quinta-feira, depois de ficar vários dias na UTI e depois ser transferida para um quarto.

Conforme a Record Paulista mostrou, Fernanda foi atingida por um carro, ao atravessar uma rodovia, no fim da tarde do dia 18 de janeiro. Acionado para o atendimento, o Samu chegou em seguida.

A médica responsável pelo socorro atestou a morte de Fernanda, apesar de ser alertada por testemunhas que a vítima estaria viva.

Quase uma hora depois do atropelamento, um outro médico, dessa vez da concessionária que administra o trecho da via, verificou que Fernanda Policarpo tinha sinais vitais. E a levou para atendimento.

A vítima ficou na UTI do Hospital de Base, em coma. Mas melhorou e teve alta.

INVESTIGAÇÕES

A Polícia Civil de Bauru investiga possível omissão de socorro da médica do Samu que chegou a atestar a morte de Fernanda.

A Prefeitura de Bauru, que faz a gestão do Samu, também ariu investigação e afastou a médica.

O Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) também abriu uma sindicância para apurar a conduta da médica.

A médica foi procurada pela Record Paulista para dar sua versão, mas não respondeu até o momento.