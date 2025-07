Nando Reis e Maneva são destaques da 2ª semana da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba Evento beneficente segue até 3 de agosto, de quarta a domingo, no Paço Municipal Record Paulista|Do R7 15/07/2025 - 17h14 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h16 ) twitter

Segue até 3 de agosto, de quarta a domingo, no Paço Municipal, a 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba - “Arraiá da Família”.

Na segunda semana do evento, o público poderá assistir aos shows de Nando Reis, Maneva, Acoustix, ABBA Experience, além de uma grande programação de trap e funk. Pela primeira vez, a arena de shows, que tem capacidade para 15 mil pessoas, foi coberta para o conforto de todos.

Outra grande novidade para este ano é o Mundo Infantil, espaço destinado para crianças e famílias com atrações especiais e atividades gratuitas com monitoramento de equipes da empresa de recreação “Divertir e Recrear”, sempre aos sábados e domingos, das 16h às 20h.

No dia 2 de agosto, sábado, o youtuber Nicolas Netto será a atração do espaço (o show dele está incluído no valor do acesso ao recinto). No mesmo setor também foi montada uma atração inédita na festa: uma pista de patinação no gelo.

‌



O acesso ao recinto da Festa Julina Beneficente de Sorocaba é gratuito às quartas e quintas. Às sextas, sábados e domingos a entrada custará apenas R$ 5. Já os estacionamentos oficiais estarão espalhados por bolsões ao redor da festa, com valor a partir de R$ 20.

Com área total de 40 mil metros quadrados, a festa conta com 29 entidades que compõem a Vila Gastronômica, que está com novo layout e mais espaço para o público.

‌



Além dos shows nacionais e das apresentações de Stand Up Comedy no teatro, o parque de diversões Millennium Park é o responsável, mais uma vez, por levar adrenalina e diversão para o recinto, com brinquedos como: Disko, Extreme 360º, Montanha-Russa, Kamikaze, Crazy Dance entre outros.

Às quartas, os ingressos das atrações do parque serão em dobro: comprou um, levou dois. Nos demais dias, na compra de cinco ingressos, o sexto é de graça.

‌



Sobre a Festa Julina

Promovida pela Afejubes, que é a Associação das Entidades Participantes da Festa Julina Beneficente de Sorocaba, com o apoio da Prefeitura Municipal, a 44ª edição do evento conta com 29 entidades assistenciais do município que são responsáveis por comandar as tradicionais barracas de comidas e bebidas típicas, e estacionamento.

“Um evento para toda família e que tem sido esperado por muita gente o ano todo. Atrações espetaculares, shows incríveis e muita diversão em um ambiente seguro e organizado. Tenho certeza de que, mais uma vez, a Festa Julina Beneficente de Sorocaba vai atrair milhares de pessoas, e não só aqui da cidade, mas de toda a região. Não fique de fora e venha conferir também!”, enfatiza o prefeito Rodrigo Manga.

Segundo Edvaldo Oliveira, presidente da Afejubes, além da diversão e do lazer das famílias, o objetivo solidário que move o evento é arrecadar fundos para os projetos sociais das entidades beneficentes participantes. O público da Festa Juliana, no ano passado, foi de aproximadamente 300 mil pessoas. “A nossa expectativa é que a edição deste ano da Festa Julina Beneficente de Sorocaba supere a edição anterior em 30%, tanto em público, quanto em arrecadação de fundos para as entidades, que dependem da renda para os trabalhos executados durante todo o ano”, afirma Edvaldo.

As 29 entidades beneficentes participantes são: Afejubes, Afissore, Apae, Asipeca, Associação Amor em Cristo, Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), Associação Criança Feliz, Associação Espírita Emanuel, Casa do Menor, Casa Nossa Senhora das Graças, Casa Transitória André Luiz, Cefas, Centro de Integração da Mulher, Conselho Central de Sorocaba de São Vicente de Paulo, Integrar, Instituto Atleta Cidadão, Lafid, Lar São Vicente de Paulo, Lions Club Sorocaba Leste, Momunes, Paróquia São Bento, Paróquia São José do Cerrado, Paróquia São José do Operário, Paróquia São Luiz Gonzaga, Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, Rotary Club Granja Olga, Rotary Club de Sorocaba, SOS e Transdoreso.

Atrações

Os shows nacionais são os grandes destaques para a 44ª edição do evento. Com capacidade para mais de 15 mil pessoas por dia, a arena, que este ano é coberta, conta com nova estrutura de palco, com painéis de LED e som de última geração, para receber a seguinte programação nas próximas três semanas de evento:

18/07 = Nando Reis + Maneva;

19/07 = Abba Experience + Acoustix;

20/07 = Recayd Mob + Kyan + Yunk Vino + KayBlack;

25/07 = Maiara e Maraisa;

26/07 = Péricles;

27/07 = Supernova + Veigh + GA + Ghard + Niink

01/08 = Marcelo Falcão + CPM22;

02/08 = Hariel + Major RD + DJ Arana + DJ Blakes;

03/08 = Luan Santana

Além dos grandes shows, as apresentações de Stand Up Comedy no Teatro Municipal também são destaques no evento. Confira a programação:

16/07 - Matheus Ceará

17/07 – Tubinho

18/07 - Diego Serafim e João Válio

19/07 - Fabiano Cambota

20/07 - Marcus Cirillo

23/07 - Jhordan Matheus

24/07 - Rodrigo Marques

25/07 - Danilo Gentili, Diguinho Coruja e Bruninho Mano

26/07 - Teatro “O casal mais sexy da América”, com Vera Fischer

27/07 - Teatro “O casal mais sexy da América”, com Vera Fischer

30/07 - Victor Sarro e Bruninho Mano

31/07 - Criss Paiva

01/08 - Toninho Tornado e Netto Tomás

02/08 - Rodrigo Capella e Délio Macnamara

03/08 - Marlei Cevada e Bruninho Mano

O evento beneficente é realizado de quarta a sexta-feira, das 18h30 à 0h, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h à 0h. Os ingressos para todos os shows estão disponíveis através do site julinadesorocaba.com.br, exceto para o teatro “O Casal Mais Sexy da América”, que é comercializado pelo site megabilheteria.com. Pontos de venda físicos, sem taxa, já estão disponíveis.

A lista pode ser conferida em: instagram.com/festajulinadesorocaba.