Obras esperadas há mais de 30 anos vão começar em Tatuí
Intervenção para novos acessos da SP-127 foram liberados
A Prefeitura de Tatuí realiza nesta quinta-feira (4/12), às 14h30, a cerimônia de assinatura do termo de liberação para o início das obras dos novos acessos da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), nos quilômetros 110, 113 e 115. O ato marca o começo de um dos projetos de mobilidade mais aguardados pela população e essenciais para o desenvolvimento da cidade.
O evento acontecerá no Anel Viário “Guaraci de Oliveira”, com entrada localizada a cerca de 500 metros do início do anel. A cerimônia contará com a presença do secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, além de deputados estaduais e federais que acompanharam o avanço do projeto.
Há também a possibilidade de participação do vice-governador Felicio Ramuth e do governador Tarcísio de Freitas, dependendo da agenda oficial.
Obra aguardada há 30 anos
A liberação das obras foi autorizada pela Deliberação ARTESP nº 617, publicada em 11 de novembro de 2025. O documento permite o início das remodelações em três trechos estratégicos:
• Km 110 – Trevo do Anel Viário/Guardian, com ligação à SP-129 e Rodovia Castelo Branco.
• Km 113 – Acesso principal pela Avenida Vice-prefeito Pompeo Reali, próximo ao Spani Atacadista.
• Km 115 – Trecho próximo ao Fórum.
O projeto inclui a reconfiguração total dos trevos, com objetivo de aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a capacidade de escoamento industrial, beneficiando moradores, empresas e visitantes.
O avanço definitivo da obra é resultado de intensa articulação do prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior, em parceria com o deputado estadual Ricardo Madalena, presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Alesp, além do suporte técnico da ARTESP e da concessionária CCR SPVias.
“Estamos falando de uma obra esperada há mais de 30 anos, que agora se torna realidade. Esses novos trevos vão transformar a mobilidade da cidade, trazer mais segurança e abrir novos caminhos para o desenvolvimento de Tatuí”, afirma o prefeito.