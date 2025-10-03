Oktoberfest Sorocaba 2025 começa nesta sexta-feira Até domingo, o Parque Campolim será palco de muita música, gastronomia, cultura alemã e cervejas artesanais. Entrada é gratuita

Começa nesta sexta-feira (3 de outubro) e vai até domingo, 6ª edição da Oktoberfest Sorocaba. O evento vai ser no Parque Campolim.

A entrada é gratuita. Mas, doando 1kg de alimento ou ração, você ganha uma caneca exclusiva e ainda garante desconto nas cervejarias do evento.

Campanha Fome Não é Fake – Ajude famílias em situação de vulnerabilidade.

Dia dos Animais (04/10) – Doe ração e faça parte dessa corrente de amor.

Festa para todos

✔️ Área kids

✔️ Shows ao vivo

✔️ Gastronomia variada

✔️ Espaço Solidário

Serviço

3, 4 e 5 de outubro

Sexta (17h às 21h) | Sábado e Domingo (11h às 21h)

Parque Campolim – Sorocaba/SP

Entrada: Gratuita (com incentivo às doações solidárias)