Ordem de Serviço para obra histórica é assinada em Tatuí O ato oficial que dá o início aos processos para a obra reuniu empresários, autoridades estaduais, lideranças locais e a população

Apóa a assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o início das obras dos novos acessos da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), nos quilômetros 110, 113 e 115, em Tatuí, a expectativa agora é para o início da movimentação das máquinas.

O ato oficial que dá o início aos processos para a obra reuniu empresários, autoridades estaduais, lideranças locais e a população, que celebrou o início de um projeto aguardado há mais de 30 anos.

‌



Deputado Estadual Ricardo Madalena, Primeira-Dama Regiane Rosa, Prefeito Professor Miguel e Rafael Benini Secretário de Investimento e parcerias do Governo do Estado de São Paulo

A cerimônia contou com a presença do secretário estadual de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, reforçando o compromisso do Governo do Estado com obras estruturantes que impulsionam o desenvolvimento regional e ampliam a segurança e a mobilidade da população.

A Prefeitura de Tatuí também agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas, parceiro estratégico nesse avanço, e ao deputado Ricardo Madalena, reconhecido como o grande articulador da pauta no âmbito estadual, acompanhando o prefeito em todas as agendas em defesa do projeto.

‌



O município registrou ainda seu agradecimento ao vice-governador Felício Ramuth, aos deputados estaduais Danilo Ballas e Damaris Moura, e ao deputado federal Gilberto Nascimento, que prestigiaram o evento e fortaleceram simbolicamente essa conquista tão importante.

A assinatura da Ordem de Serviço representa mais do que o início de uma obra viária: é a materialização de uma união de esforços, do fortalecimento das parcerias institucionais e do compromisso com o futuro de Tatuí. As novas conexões da SP-127 ampliarão a segurança, melhorarão o fluxo de veículos, facilitarão o acesso à cidade e impulsionarão o crescimento econômico e industrial.