Paranapanema lança Programa NeuroTEA, pioneiro no Brasil Iniciativa inédita garante diagnóstico precoce, acompanhamento contínuo e suporte integral para pessoas com autismo, neurodivergentes e PcDs Record Paulista|Do R7 22/08/2025 - 14h29

Paranapanema acaba de se tornar a primeira cidade do Brasil a implantar um programa público exclusivo para autismo, neurodivergentes e pessoas com deficiência.

O Programa NeuroTEA é um modelo inovador de saúde pública, que oferece diagnóstico precoce, acompanhamento especializado e uma rede de cuidados integrados para as famílias.

A proposta é garantir que crianças e jovens recebam apoio desde cedo, ampliando as chances de desenvolvimento e inclusão social. Cada família participante terá direito a consultas médicas especializadas, suporte escolar e terapêutico, além de benefícios adicionais como telemedicina, reembolso de medicamentos e mentorias voltadas aos pais.

O diferencial do NeuroTEA está na atuação conjunta entre profissionais de saúde, escolas e famílias, em um modelo colaborativo que assegura continuidade e qualidade no acompanhamento.

A equipe multidisciplinar é formada por médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e analistas do comportamento, todos capacitados nas melhores práticas de neurodesenvolvimento.

“Paranapanema é a primeira cidade do Brasil a implantar um programa público exclusivo para autismo, neurodivergentes e PcDs. Esse é um orgulho para todos nós. Estamos mostrando que, com políticas públicas sérias e inovadoras, é possível transformar a vida de milhares de famílias e abrir caminho para um futuro mais inclusivo e justo. Estamos falando da democratização da saúde, da qualidade de vida e de oportunidades para todos”, afirmou. (Rodolfo Fanganiello, prefeito de Paranapanema,)

Com o NeuroTEA, Paranapanema se posiciona como referência nacional em saúde e inclusão, inspirando outras cidades a seguirem o mesmo caminho. O programa é mais do que uma política pública: é um compromisso com a dignidade, o bem-estar e o futuro de toda a comunidade.

A coordenação do programa está a cargo de Bruna Ituassu, médica pediatra, pós-graduada em Pneumologia e Neurologia Pediátrica, com especialização em autismo e neurodesenvolvimento infantil. Possui capacitação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e certificação em prescrição de canabidiol para tratamento de comorbidades no autismo e na Síndrome de Down. Sua trajetória é marcada pela união entre conhecimento técnico e vivência pessoal como mãe atípica, o que reforça sua dedicação integral às causas da infância, da inclusão e da construção de um Brasil mais acolhedor e acessível.

Líder de iniciativas de grande impacto, fundou e coordena projetos como a ExpoTEA, maior feira de autismo do mundo, a Clínica Neuroatípica, o programa NeuroTEA, além das mentorias EmpoderaPais e EmpoderaTEA, que já alcançaram milhares de famílias em todo o país. Seu trabalho integra saúde, educação e tecnologia, resultando em mais de 6.000 pacientes atendidos diretamente e milhões de pessoas impactadas em 2025. Reconhecida nacionalmente, Bruna alia ciência, sensibilidade e liderança social, consolidando-se como uma das principais vozes em defesa da inclusão e do neurodesenvolvimento no Brasil