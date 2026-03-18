Parque Tecnológico de Sorocaba sedia lançamento da maior premiação nacional de IA no dia 20 de março Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial dará mais de R$ 1,5 milhão em prêmios para indústrias vencedoras

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) sedia, nesta sexta-feira, dia 20 de março, a partir das 8h30, o lançamento do Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial (DB-IA), a maior premiação de IA do Brasil para indústrias. A competição dará mais de R$ 1,5 milhão em prêmios para as 30 empresas vencedoras.

As inscrições para o evento de lançamento são gratuitas e devem ser feitas pelo link: www.sympla.com.br/evento/lancamento-desafio-brasileiro-de-inteligencia-artificial-para-industrias/3334577.

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Aberta a interessados de todo o País, a iniciativa é realizada pela Agência Inova, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com apoio do Parque Tecnológico.

O programa conecta indústrias com demandas concretas a startups, universidades, desenvolvedores e consultorias capazes de criar soluções em IA para atendê-las. Seu objetivo é aproximar tecnologia e aplicação prática, estimulando o desenvolvimento de soluções que gerem impacto direto na indústria brasileira.

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A empresa do setor produtivo que se identificar com os desafios e se engajar no projeto pode receber R$ 50 mil para fomentar e apoiar a implementação das tecnologias apresentadas. Já as desenvolvedoras ganham acesso direto ao mercado industrial e oportunidades de testes em ambientes reais. Além disso, elas recebem mentorias de alto nível e têm as suas soluções pagas com os recursos recebidos pelas indústrias.

”Com essa parceria, vamos desenvolver soluções inovadoras com inteligência artificial para impulsionar a nossa indústria. Vamos fomentar o ecossistema de inovação que Sorocaba e região já possuem e, também, ampliá-lo para todo o Brasil”, destaca o presidente da ABDI, Paulo Capelli.

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Segundo o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, quando desafios industriais são resolvidos por meio da tecnologia, os benefícios vão muito além do ambiente produtivo. Isso porque, para ele, empresas que conseguem otimizar processos, reduzir custos e aumentar sua eficiência ganham condições de crescer e investir mais. “E esse crescimento se traduz diretamente em benefícios sociais e econômicos, como a geração de empregos, de renda e o fortalecimento da economia. Iniciativas como essa mostram que inovação e desenvolvimento tecnológico também são ferramentas importantes para promover progresso social.”

Para o diretor executivo da Agência Inova, André Santos, a Inteligência Artificial já é uma das tecnologias mais estratégicas para o futuro da indústria. Por isso, ele considera essencial ampliar cada vez mais sua aplicação em soluções concretas dentro do setor produtivo.

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“Ao estimular o desenvolvimento de soluções baseadas em IA para desafios reais da indústria, o desafio fortalece a inovação, aumenta a competitividade das empresas e prepara o Brasil para um cenário industrial cada vez mais orientado por tecnologia e dados.”

Desafios

Podem participar do projeto empresas que enfrentem desafios nos eixos abaixo e solucionadores com ideias para saná-los:

1 – Processo

Como a IA pode planejar, simular e otimizar a produção em tempo real, a partir de dados gerais?

2 – Máquinas

Como a IA pode realizar a manutenção preditiva a partir de dados históricos e operacionais?

3 – Pessoas

Como a IA pode inspecionar e controlar a qualidade, a segurança do trabalhador e ser um copiloto operacional?

4 – Insumos

Como a IA pode analisar o contexto da cadeia produtiva para previsão de demanda de insumos a partir de dados produtivos, logísticos e de mercado?

5 – Dados

Como a IA pode gerar inteligência competitiva e avaliar critérios comerciais internos e externos?

6 – Energia

Como a IA pode otimizar processos para eficiência energética?

Cronograma

As etapas da competição são as seguintes:

20 de março – Evento de lançamento do desafio: abertura das inscrições para indústrias e solucionadoras em cerimônia presencial no Parque Tecnológico;

Março a maio – Inscrições de indústrias e solucionadores;

Junho a julho – Seleção: indústrias e solucionadoras serão selecionadas após critérios de elegibilidade e mérito;

Agosto a setembro – Ciclo de mentorias: pitch reverso pelas indústrias (apresentação curta das demandas a serem sanadas) e mentorias para solucionadores;

Outubro – Avaliação: banca especializada para avaliação após ciclo de mentorias;

Novembro – Premiação em cerimônia presencial

SERVIÇO

Evento: Lançamento do Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial

Data e horário: 20 de março, a partir de 8h30

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba (Avenida Itavuvu, 11777, Jardim Santa Cecília).

Inscrições: www.sympla.com.br/evento/lancamento-desafio-brasileiro-de-inteligencia-artificial-para-industrias/3334577

Realização: Agência Inova, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Apoio: Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS)

Sobre o PTS

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) é um ambiente de inovação que visa fomentar o desenvolvimento de empresas e projetos tecnológicos na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Tem como objetivos principais promover tecnologias, bem como contribuir com o desenvolvimento social e econômico da RMS. Para tanto, cria um ambiente propício para a geração de empregos, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida da população.

O PTS atua nas áreas automobilística, de automação industrial, biociências, educação e pesquisa, energias renováveis e Tecnologia da Informação (TIC). Com aproximadamente 1,8 milhão de metros quadrados de área total, possui 55 empresas instaladas e mais de 150 em seu ecossistema. Também trabalha em parceria com 19 instituições de ensino e apoia 55 startups.

Sobre a ABDI

A ABDI formula e executa ações que contribuem para o desenvolvimento do setor produtivo nacional. Sua missão é promover a transformação digital dos negócios, por meio do estímulo à adoção e à difusão de tecnologias, a novos modelos de negócios e à política de neoindustrialização, com atenção especial à economia sustentável e à indústria verde.

A Agência atua na interface entre governo e empresas para qualificar políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao aumento da competitividade e da produtividade da economia brasileira frente aos desafios da era digital.

Sobre a Agência Inova

A Agência de Desenvolvimento e Inovação Brasileira (Agência Inova) foi criada em 2007 e é uma associação civil sem fins lucrativos. Em 2012, foi qualificada como Organização Social (OS), já que desenvolve atividades não exclusivas do Poder Público no estímulo às atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico.

Agência Inova tem como principal objetivo articular parcerias e projetos inovadores para ambientes de inovação, além da gestão desses ambientes. Atualmente, faz a gestão do Parque Tecnológico de Sorocaba, no Estado de São Paulo, e do Parque Tecnológico de Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro.

Dentre suas diversas ações estão: gestão de ambientes de inovação, ciência e tecnologia; assessoria na captação de fomentos de inovação; criação e desenvolvimento de projetos de inovação; apoio na elaboração de políticas públicas; aceleração e incubação de startups; articulação entre setores e entidades públicas e privadas em prol da inovação.