Paschoalotto adota corrida de rua como estratégia de bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores Iniciativa conecta saúde, pertencimento e superação Record Paulista|Do R7 14/08/2025 - 10h07 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h07 )

Num cenário onde saúde mental e bem-estar físico são temas centrais no mundo corporativo, a Paschoalotto, maior empresa de telesserviços do País, com atuação nacional, deu um passo importantíssimo: transformar a corrida de rua em uma política interna de valorização humana.

A empresa, cuja matriz está localizada em Bauru, interior de São Paulo, está estruturando uma série de ações que incentivam seus mais de 15 mil colaboradores a calçarem o tênis, saírem da rotina e correrem — literalmente — atrás de hábitos saudáveis com o Projeto Run Club Paschoalotto.

A iniciativa faz parte de um programa interno de bem-estar corporativo, com foco em integração, saúde física e mental e engajamento organizacional. Apostando na corrida, considerada o “esporte do momento”, a Paschoalotto viu na prática uma oportunidade de ativar valores que fazem parte de sua cultura: disciplina, constância, espírito de equipe e superação pessoal.

“Nós, como uma das maiores empresas empregadoras nas cidades que atuamos, temos o compromisso de devolver todo esforço e dedicação das nossas pessoas. Faz parte da cultura Paschoalotto potencializar nossa marca com ações que saem do comum, sejam elas sociais, esportivas ou culturais. Com o Run Club não podia ser diferente. É motivo de muito orgulho proporcionar e participar dos momentos de lazer e entretenimento. É uma forma de dizer aos nossos colaboradores: ‘nós nos importamos com o seu bem-estar’”, explica Nayara Anzolin, Head de Marketing da Paschoalotto.

Ações na empresa melhoram a saúde dos colaboradores

Muito além da esteira: o coletivo em movimento

O projeto, batizado de Run Club Paschoalotto, já nasce com uma proposta robusta e visão de longo prazo. A iniciativa prevê a formação de grupos de corrida nas cidades onde a Paschoalotto atua, com apoio logístico da empresa e acompanhamento de uma equipe de profissionais especializados em saúde e performance, como educadores físicos, nutricionista e fisioterapeuta, responsáveis por coordenar todas as atividades.

“A proposta contempla um calendário interno de encontros regulares de corrida, abertos a todos os níveis – desde iniciantes até corredores mais experientes; materiais de apoio com planilhas personalizadas com metas semanais, exercícios educativos, de mobilidade, fortalecimento, dicas e orientações, sempre respeitando os limites e objetivos de cada participante.

Além dos benefícios físicos — como redução do sedentarismo, melhora da qualidade do sono, aumento da disposição e fortalecimento do sistema cardiovascular —, a corrida tem se mostrado uma poderosa ferramenta de mobilização e motivação coletiva dentro da organização.

Saúde, produtividade e marca empregadora

Especialistas em gestão de pessoas apontam que empresas que promovem experiências significativas fora do ambiente convencional de trabalho tendem a reduzir o turnover e ampliar o engajamento espontâneo de seus times. De acordo com o estudo “Wellness in the Workplace”, da consultoria Global Wellness Institute, empresas que investem de forma consistente em programas de saúde física e emocional apresentam aumento médio de 21% na produtividade e 11% na retenção de talentos.

Nova cultura organizacional em movimento

“Essa ação faz parte de um movimento maior, com o propósito de transformar a experiência de bem-estar dentro da Paschoalotto, promovendo equilíbrio, vitalidade e conexão entre os times. Nosso setor é desafiador e competitivo. E, por isso mesmo estamos trabalhando para cuidar de quem cuida da nossa operação”, reforça Nayara Anzolin.

Em um país onde doenças ocupacionais, sedentarismo e estresse são causas frequentes de afastamento do trabalho, a Paschoalotto aposta na simplicidade da corrida para criar algo mais valioso: um ambiente de pertencimento, orgulho e cuidado mútuo.

A largada foi dada. E pelo que se vê, o percurso será de fôlego — e de transformação.