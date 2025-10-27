Paschoalotto realiza Feirão ‘Emprega Aí’ em Bauru com oportunidades para início imediato Iniciativa vai até esta sexta-feira, dia 31 de outubro

Entre os dias 27 e 31 de outubro, a Paschoalotto realiza em Bauru o Feirão “Emprega Aí”, uma iniciativa voltada à geração de emprego e à inserção profissional nas áreas de atendimento e digital. A ação busca facilitar o acesso dos candidatos aos processos seletivos, tanto presenciais quanto online, fortalecendo o mercado de trabalho local.

As seleções presenciais acontecem na terça-feira (28), às 9h, e na quinta-feira (30), às 14h30, na Rua Laércio Bastos Pereira, 2-75 – Jardim Estoril IV, Bauru. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais, com ensino médio completo e residência na região de Bauru. O agendamento também pode ser feito online, pelo WhatsApp (14) 3201-5642, que está disponível para envio de currículos e esclarecimento de dúvidas.

‌



As oportunidades são para início imediato e contam com salário compatível com o mercado, vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e odontológico e clube de vantagens com descontos em produtos e serviços.

A Paschoalotto também oferece programas voltados ao bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores, como o Wellhub, que garante acesso a academias com valores reduzidos; o Wellz, voltado à saúde emocional; e o EduFin, de educação financeira.